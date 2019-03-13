親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國家級警報驚醒！凌晨4:19新北貢寮規模5.1地震 最大震度2級

新澤西州娛樂大麻合法化 草案出爐

2019-03-13 05:25世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

新州娛樂大麻合法化草案出爐。(美聯社)
新州娛樂大麻合法化草案出爐。(美聯社)
分享

美國新澤西州州長墨菲在上任時就提出娛樂大麻合法化，卻一直推行緩慢。他在12日終於與參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)、眾議會議長科林(Craig Coughlin)就法案細節達成一致，將稅率定在一盎司42元（美金，下同）。

據新州101.5新聞網報導，草案規定大麻在新州可用於娛樂，但僅限於成年人獲取一定數量。除一盎司42元稅收外，地方政府將收取1%的批發(wholesales)費用，大麻廠所在地將收取2%的種植或製造費用，零售商所在地則收取3%的零售費用。

墨菲在聲明中指出，娛樂大麻合法化能夠進一步消除司法系統對族裔的偏見，並將創造出一個對社會經濟有益的新興行業，同時讓執法機關將資源用於更嚴重的犯罪，從而保障社區的安全。斯威尼則表示，該計畫將使成年人能夠理性地消費大麻。

根據草案，州長墨菲將任命一個5人組成的大麻管理委員會(Cannabis Regulatory Commission)，有權直接任命3人，另外2名成員則需得到議會批准。草案同時將鼓勵女性、少數族裔、中低收入和弱勢社區參與經營該行業。

在民眾最為關心的大麻除罪化問題上，草案將加快消除過去相關的大麻持有犯罪記錄，未來所有大麻相關輕罪將不再適用於居民的教育、住房和擇業等考量。新州檢方此前恢復起訴持有大麻者，但表示將對持有者年齡、犯罪記錄、現場環境、家庭財務情況，以及其個人職業、服役、移民、入學等情況進行綜合考慮。

大麻移民經濟年齡

相關新聞

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

預算角力 美國政府恐再度關門

2019-03-13 00:08

UFC拳王竟偷粉絲手機 麥奎格在美被捕

2019-03-12 17:07

川普新預算大削開支索築牆費 與納稅人鴻溝愈來愈大

2019-03-12 14:38

砍社福增軍費 川普新預算「重擊中產階級」

2019-03-12 14:35

美國南加大命案細節 九人凌晨外出買酒遭四人圍搶

2019-03-12 13:44

要打了嗎？美國務院宣布：撤離所有駐委內瑞拉外交官

2019-03-12 12:24

美眾院議長裴洛西：川普不值得被彈劾

2019-03-12 10:06

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 13:36
看更多

熱門文章

又是波音飛機！美聯航班機引擎出問題 緊急迫降

2019-03-12 07:55

為何鴻海明明代工Android產品 微軟卻主張有權討錢？

2019-03-12 12:49

「日光節約時間」被嫌棄！原來它會造成混亂與疾病…

2019-03-12 11:00

日人曾打包電視機帶走 陸客調包障眼法騙過旅館

2019-03-12 12:29

1架波音2種決定！為何大陸下令停飛美國卻通知適航？

2019-03-12 11:44

十餘國停飛波音737 MAX 8 新加坡、巴西、墨西哥皆入列

2019-03-12 11:36

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

影／落海保命必學！他脫牛仔褲做成救生圈幸運獲救

2019-03-12 18:17

崩潰！在日陸籍房東被同胞坑了…退租房間變垃圾場求償無門

2019-03-12 09:58

北韓公布國會議員當選名單 沒有金正恩

2019-03-12 15:51

英國會今表決脫歐協議 梅伊、歐盟稱已移走最大路障

2019-03-12 11:22

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

英鎊勁揚 梅伊成功向歐盟爭取變更脫歐協議 交國會表決

2019-03-12 06:51

中華民國友邦元首擁14妻 一年內卻二度喪偶

2019-03-12 16:28

要打了嗎？美國務院宣布：撤離所有駐委內瑞拉外交官

2019-03-12 12:24

新加坡下令停飛出入境波音737 Max班機 勝安航空受影響

2019-03-12 11:00

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

美航管局稱波音737 Max仍適航 不跟進中國停飛

2019-03-12 07:13

前往肯亞度假 加拿大一家六口搭上衣航死亡班機

2019-03-12 19:58

長毛象復活出現突破 科學家成功誘發冰凍細胞

2019-03-12 21:44

賴海哲：美中貿易談判在關鍵問題上取得進展

2019-03-12 23:30

美股中止連跌反彈 波音股價下挫5.3%

2019-03-12 06:55

看到中國護照封面 衣航空難馳援中企悲痛

2019-03-12 14:57

多虧川普？華為旗艦手機發貨破千萬

2019-03-12 11:46

美警告德國 若用華為技術將限制情報共享

2019-03-12 10:16

美眾院議長裴洛西：川普不值得被彈劾

2019-03-12 10:06

美國南加大命案細節 九人凌晨外出買酒遭四人圍搶

2019-03-12 13:44

涉走私 西周珍貴青銅器日本突然撤拍

2019-03-12 13:37

買票時 如何知道是否搭到波音737 MAX 8？

2019-03-12 13:12

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

修空調抱女屋主 華男被控性侵

2019-03-12 13:17

顧慮美方感受 習近平訪日難獲「國賓」禮遇？

2019-03-12 09:26

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

砍社福增軍費 川普新預算「重擊中產階級」

2019-03-12 14:35

加入一帶一路惹議 義經長：只是簽MOU 別小題大作

2019-03-12 18:11

換過的氣囊仍有瑕疵 本田北美將二度召回逾100萬輛

2019-03-12 18:29

委國大停電有解？馬杜洛稱已逮補兩名破壞者

2019-03-12 10:10

金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42

南韓、澳洲宣布停飛波音737 Max

2019-03-12 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top