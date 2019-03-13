新澤西州娛樂大麻合法化 草案出爐

2019-03-13 05:25 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



新州娛樂大麻合法化草案出爐。(美聯社) 分享 facebook

美國新澤西州州長墨菲在上任時就提出娛樂大麻合法化，卻一直推行緩慢。他在12日終於與參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)、眾議會議長科林(Craig Coughlin)就法案細節達成一致，將稅率定在一盎司42元（美金，下同）。

據新州101.5新聞網報導，草案規定大麻在新州可用於娛樂，但僅限於成年人獲取一定數量。除一盎司42元稅收外，地方政府將收取1%的批發(wholesales)費用，大麻廠所在地將收取2%的種植或製造費用，零售商所在地則收取3%的零售費用。

墨菲在聲明中指出，娛樂大麻合法化能夠進一步消除司法系統對族裔的偏見，並將創造出一個對社會經濟有益的新興行業，同時讓執法機關將資源用於更嚴重的犯罪，從而保障社區的安全。斯威尼則表示，該計畫將使成年人能夠理性地消費大麻。

根據草案，州長墨菲將任命一個5人組成的大麻管理委員會(Cannabis Regulatory Commission)，有權直接任命3人，另外2名成員則需得到議會批准。草案同時將鼓勵女性、少數族裔、中低收入和弱勢社區參與經營該行業。

在民眾最為關心的大麻除罪化問題上，草案將加快消除過去相關的大麻持有犯罪記錄，未來所有大麻相關輕罪將不再適用於居民的教育、住房和擇業等考量。新州檢方此前恢復起訴持有大麻者，但表示將對持有者年齡、犯罪記錄、現場環境、家庭財務情況，以及其個人職業、服役、移民、入學等情況進行綜合考慮。