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罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥交響樂團音樂家12日繼續在交響樂廳前抗議。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥交響樂團音樂家12日繼續在交響樂廳前抗議。(特派員黃惠玲/攝影)
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世界級指揮大師、芝加哥交響樂團指揮慕提(中)12日加入樂團音樂家罷工遊行。(Ed...
世界級指揮大師、芝加哥交響樂團指揮慕提(中)12日加入樂團音樂家罷工遊行。(Eddie Arruza推特截圖)
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為爭取家新與退休福利而採取罷工芝加哥交響樂團音樂家，12日繼續在交響樂廳大門口示威，該樂團指揮、世界知名指揮大師慕提(Riccardo Muti)當天上午也加入示威遊行陣容，他表示，「我跟我的音樂家們站在一陣線」。

12日的示威行動中，該樂團銅管樂隊的成員演奏了杜卡斯(Paul Dukas)芭蕾舞劇「仙媛」(Le Peri)，以及威廉姆斯(John Williams)為林肯(Lincoln)配樂的「人民之家」(The Peoples House)中的大合唱樂曲，悅耳音符，吸引許多樂迷駐足聆賞。

慕提表示，當芝加哥交響樂團巡迴世界各地演出時，他們不僅僅是演奏音樂，更是美國的文化大使，芝加哥市府、董事會都應該珍視這項資產。

他接著說，有些人認為，音樂家只在舞台上工作幾個小時就休息了，但其實音樂家為了站在台上演出，需要有很長的準備與練習，每個人更承受著「成為傑出樂團一員」的壓力。

芝加哥樂團首席音樂家陳慕融(Robert Chen)表示，慕提能支持音樂真的很棒，「通常樂團有勞資糾紛時，音樂總監很多時候都是不見人影」。

11日開始的罷工，已經讓交響樂團暫停了所有演出，其中包括原本排定在14日晚間推出音樂會的首席短笛演奏家甘恩(Jennifer Gunn)說，很希望盡快結束罷工，但目前來看情況未明，一切懸而未決。

樂團工會發出的聲明指出，管理階層還要減少他們的醫療福利並終止退休計畫，音樂家們認為，芝加哥交響樂團協會主席亞力山大(Jeff Alexander)是縮減福利措施的領導者

芝加哥音樂家工會聯盟表示，只要新合約無法達成協議，音樂家們每天上午8時到晚上8時，就會持續在交響樂廳門口遊行抗議。

交響樂團芝加哥罷工攝影領導者

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