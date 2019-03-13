有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



知名美劇演員費莉希蒂·赫夫曼(右，Felicity Huffman)、蘿瑞羅夫林(左，Lori Loughlin)被控賄賂名校，以讓自己子女被錄取。美聯社 分享 facebook

美國聯邦司法部12日對50名大學教練及有錢家長控罪，指控這些教練接受來自包括知名美劇演員費莉希蒂·赫夫曼(Felicity Huffman)、蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)在內的家長賄賂，換得不計其子女能力，就能作為「體育生」進入菁英大學；史丹福大學、喬治城大學等名校均在列，這將是聯邦法庭史上規模最大的入學行賄案件。

檢方表示，這些有錢家長在2011年至2019年2月間，向一名入學顧問支付2500萬元（美元，以下同），用來賄賂各名校教練及行政人員，將其子女標記為「已招募的運動員(recruited athletes)」，以增加錄取機會。

涉案教練所在的大學包括史丹福大學、耶魯大學、洛杉磯加州大學、喬治城大學、南加州大學、德州大學及威克森林大學(Wake Forest University)。

檢方說，除了行賄做「標記」，涉案人員也為學生編造虛假運動員檔案，即便他們並不從事某項運動，也通過作假讓他們看起來更像強壯的高中運動員；顧問公司還賄賂主管大學錄取考試的行政官員，讓一名佛州男子代替學生考試，或在考試結束後，用他的答案替換學生的答案。

法庭文件顯示，此案其中一名證人是耶魯大學女子足球隊前教練，她已於一年前認罪，之後一直協助聯邦調查局收集線索。

由於被告還包括出演「絕望主婦」(又譯「慾望師奶」)而家喻戶曉的赫夫曼，以及出演熱播情境喜劇「歡樂滿屋」的路格林，此案更顯位高權重者透過犯罪來讓子女進入菁英大學的醜陋嘴臉。

羅夫林與時尚設計師的丈夫吉安諾里(Mossimo Giannulli)被控行賄50萬元，以讓從未參與相關運動的兩名女兒，進入南加州大學賽艇隊(crew team)。

赫夫曼則被控偽裝慈善捐款，向Key Worldwide Foundation基金會行賄1萬5000元，以便讓第三方修改大女兒的SAT考試成績；其大女兒的SAT成績為1420分，比早一年參加的PSAT考試高出400分；赫夫曼也想對小女兒「故技重施」，但未能得逞。

至於此案將對已入學的相關學生有何影響，或許要看各校決定；南加州大學12日已發聲明表示，除了與聯邦調查局合作，學校正開展內部調查，必要時將採取行動，同時也將審視錄取過程，確保這類行為不再發生。