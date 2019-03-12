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智慧手機成癮者的解方：買第二支無趣手機

2019-03-12 23:16經濟日報 記者陳律安╱即時報導

現年47歲的加州居民都洛，在IT產業工作，為了擺脫智慧手機的干擾，他又買了另一支手機，但這是一支「無趣的」手機。現在他周末帶著Palm出品的「備用手機」，將螢幕較大的三星Galaxy Note 9放在家中。

備用手機可與智慧手機連結，因此聯絡人等資訊皆相同，但僅保存必要如電話、電郵、簡訊等功能，因此能避開智慧手機的干擾。

都洛說，新裝置降低潛在干擾，幫助他「過爸爸的生活」，沒了智慧手機，就不用被迫拿起智慧手機、被帶來興奮感、又會成癮的多巴胺制約。

愈來愈多厭倦智慧手機的消費者，開始重新思考與手機的關係，轉而回頭使用功能最小化、要價僅300至350美元的手機，有些人藉此避開反而干擾人際交流的社群媒體，有些人則覺得大型網路業及社群媒體業的隱私醜聞惱人，因此改拿這類輕巧實用的手機。

研究公司Canalys表示，Palm新機去年10月推出後，去年第4季出貨量達約6.8萬支。但根據顧能，這僅占全美同期出貨的4,580萬支智慧手機中的一小部分。

瑞士手機製造商Punkt也推出了僅能打電話及傳簡訊的手機。創辦人奈比（Peter Neby）表示，當Punkt於2015年推出首款機型時，用戶平均年齡層介於40歲至45歲，但去年秋天推出的最新機型，年齡層已降至22歲至35歲，這部分與社群網路世代也開始降低社群媒體用量有關。

隨著智慧手機日趨大同小異，且其他裝置如智慧手表、智慧音箱也能替代部分功能，全世界對最新推出的酷炫手機胃口滑落，從2017年底以來，全球智慧手機出貨量已節節下滑。

由兩位前Google員工於2017年1月成立的紐約新創Light，推出極小化、約信用卡大小、僅能收發電話的手機，已賣出約1.5萬支，更已項鴻海集團在內的投資人募得800萬美元資金。

Palm出品的「備用手機」。 網路照片
Palm出品的「備用手機」。 網路照片
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