UFC拳王竟偷粉絲手機 麥奎格在美被捕

2019-03-12 17:07 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



UFC拳王麥奎格12日因偷竊粉絲手機遭邁阿密警方逮捕，而據警方表示，麥奎格在邁阿密海灘上，因強奪、毀損粉絲手機，而以「強盜罪」逮捕到案，並求處12,500美元的保釋金。對此，麥奎格的律師拉賓回應，麥奎格於事後表示，雙方在過程中產生爭吵才引發法律糾紛，很感謝警方的處理，會積極配合後續處分。

損毀粉絲手機

《華盛頓郵報》報導，據邁阿密警方表示，麥奎格於當地清晨5點時離開夜店，指稱一名男子尾隨他並「意圖」用手機拍照，因此用手將手機拍掉並在上方跺腳，男子手機因而損壞，事後麥奎格拿著毀損的手機揚長而去，而手機的價錢約值1000美金（約台幣30000元）。

英國《衛報》也指出，麥奎格於「犯行」後不久即於自家住宅遭警方逮捕，並被求處1萬2千5百美元的保釋金。對此律師拉賓回應，麥奎格事後表示，雙方在過程中產生爭吵才引發法律糾紛，很感謝警方的處理，並會積極配合後續處分。

拳王EQ待商榷

麥奎格出身愛爾蘭，曾於UFC格鬥聯賽接連奪下羽量級和輕量級冠軍，曾移度轉戰職業拳擊賽，但在去年遭美國拳王梅威瑟擊敗後便重返格鬥賽場。

《ESPN》則表示，麥奎格去年4月才在NBA籃網隊主場附近被拍到用金屬砸破公車玻璃遭逮捕，當時被處以緩刑1年及5天的社區服務，並須接受情緒管理教育。可知拳王的情緒控管有待加強。

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