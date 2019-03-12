川普新預算大削開支索築牆費 與納稅人鴻溝愈來愈大

2019-03-12 14:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合11日電



川普總統所提的2020年新預算大肆削減聯邦開支、要求幾十億元築牆經費、大肆增加軍費，才送到國會就宣告死亡，連他在國會的共和黨盟友都反應冷淡。此外，白宮的預算計畫描繪的樂觀經濟景象，也違反大部分經濟學者的看法。

「今日美國報」報導，在民主黨去年期中選舉控制眾院之前，川普的類似計畫在由共和黨控制兩院的國會就受到冷落，而在國會分由兩黨控制、邊界築牆之爭導致聯邦政府破天荒關閉35天後， 川普的意願與納稅人公款實際使用方式的鴻溝更為加深。

事實上，總統的預算計畫幾十年來一直遭到漠視，其政治用意遠大於財政政策。在2020年大選揭開序幕之時，這份文件讓總統有機會呈現他對國家的願景，並用以號召支持者。

白宮助理亟於利用預算計畫宣揚三個信息：川普並未放棄在美墨邊界築牆、他決心繼續增加軍費加強美國軍力，並大力削減其他開支。

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)說，邊界圍牆和邊界安全比什麼都重要。

民主黨則不等白宮把預算計畫送到就鳴鼓而攻之。眾院議長波洛西和參院民主黨領袖舒默說，國會已拒絕資助他的圍牆，而他被迫認輸讓政府重新開放，如果他還不學乖會碰到同樣的命運。

另外，美國去年經濟成長3%，而一般預期今年成長會減緩，川普政府卻宣稱成長會加快，今年成長率可望達到3.2%，明年也有3.1%。

但是，大部分經濟學者說，2017年通過的減稅計畫衝擊已消退，使美國經濟今年將失去成長動力。

此外，美國與中國的貿易戰已導致一些物價提高，並造成不確定情勢，加上歐洲和中國成長減緩，使國際貨幣基金把美國今年預計的成長率降到2.5%，明年更降到1.8%。

聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)10日也表示，今年的成長將比去年緩慢，雖然成長步調仍然健全。