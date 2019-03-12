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南加大命案細節 九人凌晨外出買酒遭四人圍搶

2019-03-12 13:44世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

南加大10日凌晨驚爆搶劫未遂殺人案，非裔學生麥克艾爾哈內（Victor McElhaney）遭槍擊身亡。洛杉磯市警局11日公布更多案件細節，麥克艾爾哈內案發時與八名友人外出買酒，離開商店後遭三至四名嫌犯圍搶，麥克艾爾哈內拒絕給錢被槍殺，他的友人未在案件中受傷。

洛市警局發言人Billy Hayes表示，案件發生在10日凌晨時分，三、四名年齡在20歲左右的嫌犯，將九名離開商鋪的受害者圍在街角，向他們索要現金及值錢物品；麥克艾爾哈內拒絕嫌犯要求後遭槍殺，嫌犯隨後乘坐路邊接應汽車逃之夭夭。截至11日下午4時，沒有嫌犯被捕。

案件發生的Maple街與Adams大道交匯處，距離南加大主校區約1.5哩，是學校旁的商鋪關門後，學生購買食物的主要商圈之一。南加大學生表示，從學校北側出發，駕車幾分鐘就能到達上述商圈。

麥克艾爾哈內中槍後，被送往附近醫院搶救，但因傷重在11日上午11時去世。麥克艾爾哈內是北加州奧克蘭市女市議員Lynete Gibson McElhaney的兒子，這是McElhaney家第二名親屬死於槍枝暴力。2015年，她視為「孫子（Grandson）」的Torian Hughes，在西奧克蘭（West Oakland）遭槍殺，死因同樣是搶劫。

Lynete McElhaney在聲明中表示，她會想念愛子，並持續與槍枝暴力鬥爭。南加大消息指出，麥克艾爾哈內轉學至南加大前，曾在Hayward加州州立東灣大學（Cal State East Bay）就讀；他在南加大的專業是爵士樂，是南加大非裔文化中心學生會（USC`s Center for Black Cultural and Student Affairs）的積極分子。

洛杉磯
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