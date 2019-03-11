美墨邊境 5月前估18萬無證客湧入

2019-03-11 15:11 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



川普政府預估，今年5月底之前，有近18萬無證移民家庭將從南部邊境湧入美國，聯邦政府各部門已擬妥因應計畫。

「華爾街日報」根據政府內部文件報導，海關與邊境保護局(CBP)估計，本月就將有5萬1000到5萬8000名「家庭移民」非法入境，或在邊境口岸合法申請難民身分；而根據歷史趨勢分析，5月的人數將增為7萬人。

過去五個月中，因非法入境被逮捕的家庭移民人數達破紀錄的13萬6150人，遠超過2018年整年的10萬7212人。去年10月到今年2月底，在邊境申請難民的家庭移民人數2萬1968人，與前一年同期相當。

CBP局長麥卡利南(Kevin McAleenan)說，從美墨邊境湧入美國的家庭移民多到「構成邊境安全與人道危機」的地步，海關與邊境保護署上下忙到「幾乎崩潰」了。

但他的發言人或公關部門不願就文件內容表示意見，只說「一切都在計畫中」。

今年多數家庭移民或難民來自瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多等暴力充斥、政治不安、貧窮飢餓嚴重的國家。絕大多數入境美國後，向移民官員申請難民身分，獲准率不到20％，但只要帶小孩，通常都會獲准留在美國，等待處理。這一留，可能經年未決，因為法院還有幾乎83萬案件要處理。

川普政府不斷改變法律與行政程序，希望減少非法移民入境人數，但也常造成父母子女的離散。聖地牙哥的聯邦法官就曾裁定，政府應讓去年被和父母親分散的2500兒童家庭團聚，但這一法院裁決程序還沒走完。

川普拿非法入境移民人數日增，當做宣布全國緊急狀態的證據，他也時常抱怨，移民法和法院裁決都有問題，例如非法入境申請難民，拘留不得超過20天，這樣做就會變成「鼓勵非法移民」。

儘管非法移民人數「劇增」，卻仍處1970年代以來的低點，主要因為單身成人非法入境者不斷減少。這類無證移民減少，除了因執法更嚴，也拜墨西哥經濟改善之賜。