移民議題發酵 將成2020美大選主軸

2019-03-11 15:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合10日電



川普總統為建邊界牆而宣布國家緊急狀態，在民主黨總統參選人中引起強烈反對，移民議題也已因此發酵，勢將成為2020年大選的選戰主軸，民主黨希望通過移民議題來動搖選民對川普的支持，川普則試圖通過邊界築牆來鞏固他的基本盤。

宣布參選總統的民主黨聯邦參議員中，賀錦麗(Kamala Harris)表示，川普的國家緊急狀態莫名其妙；布克(Cory Booker)則說，他最近考察了南方邊界地區，進入墨西哥後返回時，路上許多移民告訴他，不要去墨西哥，因為在那邊行走太危險。布克說，把移民送到墨西哥，就是置他們和他們的子女於危險境地。

賀錦麗說，她在參院舉行的聽證上，要求海關與邊境保護局(CBP)局長麥卡利南說明政府對在押移民兒童是如何處理，她問道：「你認為你和CBP有沒有責任，可保證在押兒童轉移過程中的安全？」麥卡利南回答說，他是按法律要求把兒童送走，而不能對法律提出質疑。賀錦麗又質問：「所以，你不認為自己能確定兒童是否安全？」

共和黨聯邦參議員保羅最近倒戈，與同黨的蘇珊．柯林斯、麗莎．穆考斯基和提利斯三位共和黨參議員一起，表示將投票反對川普總統的緊急狀態令，意味著否決川普緊急狀態的法案將有足夠票數在參院通過。

保羅表示，至少10位共和黨籍參議員不贊成緊急狀態令，參院本周必須對否決川普緊急狀態令的眾院法案表決。

邊界巡邏隊一名高層表示，他支持通過國會立法，修補現有移民體系，而不是投入更多資金建邊界牆。CBP局長麥卡利南表示，修補移民體系可解決美墨邊界的許多問題。