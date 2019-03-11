歐凱秀批羅斯福總統「新政」：極端種族主義

2019-03-11 15:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合10日電



新科議員歐凱秀-柯提茲批雷根和小羅斯福總統種族主義政策。美聯社 分享 facebook

激進的民主黨國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)抨擊羅斯福總統的「新政」(New Deal)，稱它為使白人受益於少數族裔的「種族主義政策」，罔顧它使美國擺脫「大蕭條」(Great Depression)困境的事實。

這位民主黨社會主義者9日晚在德州奧斯汀舉行的「西南偏南」(South by Southwest)節目受訪時說：「新政是一種極端的經濟種族主義政策，在非洲裔和棕色人種社群中畫了一條小紅線，及在白人身上投資。它讓白人獲得非洲裔無法獲得的房貸，使白人獲得代代相傳的最大財富資源。」

這次的一小時訪談現場聽眾爆滿，期間歐凱秀-柯提茲質疑雷根總統的政策使白人工人階級與非洲裔和西語裔「對立」。

她指責雷根使用「福利女王」的形象，稱非洲裔婦女基本上「無所事事」，只靠國家供養，這給予民眾一個合乎邏輯的理由來取消整個社會安全網。

她還抨擊溫和的政策，稱這些政策只會維持現狀。

評論人士稱這位29歲的新科國會議員是社會主義者，社會主義讓政府接管私營公司。不過，歐凱秀-柯提茲反駁說，實情剛好相反。

她在訪談中對網上新聞媒體「Intercept」的編輯葛瑞(Briahna Gray)說：「我們現在應該害怕，因為大公司已接管了政府。」

歐凱秀-柯提茲指的「紅線」，其歷史可以追溯到1930年代，及與聯邦政府撥款支持「屋主貸款公司」(Home Owners Loan Corporation)有關。

貸方有時會用紅線在社區地圖上做標記，作為識別，不借貸給少數族裔。

羅斯福的新政在1933年和1936年間創立了一系列公共工程項目、金融改革及協助美國從大蕭條中恢復過來的法規。