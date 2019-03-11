親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日311震災8周年
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

屈臣氏網購系統驚傳漏洞 1500萬商品統統只要0元

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

川普又來！提86億築牆預算 民主黨希望他學到教訓

2019-03-11 15:08世界日報 編譯陳韻涵╱綜合10日電

美國總統川普將提出2020年度聯邦預算。 歐新社
美國總統川普將提出2020年度聯邦預算。 歐新社
分享

川普總統11日將提出2020年度聯邦預算，大砍國內支出並多撥86億元經費興築722哩的美墨邊牆，這是川普宣布緊急狀態一個月內再次與國會就預算問題開闢新戰場；國會若未能在10月1日前通過預算法案，政府可能再度關門；民主黨領袖呼籲川普勿重蹈覆轍。

華盛頓郵報(WP)報導，川普的新年度預算案將要求撥款50億元給國土安全部，用以持續修築邊牆；另撥款36億元給國防部的軍事工程部門，興築更多邊牆。

依照行政時間，這筆預算案的財政年度將於2020年總統大選前一個月結束，這份預算編列86億元的築牆預算，遠高於上次造成政府關們35天時要求的57億元多出許多，且比國會過去兩年來每年為此任務所編列的經費多出六倍；此預算案肯定會造成預算協商員分裂，政府再次關門機率更高。

政治新聞網站Politico報導，這份被白宮稱作「更好的美國預算：承諾保持不變，納稅人首先」的預算案將消減5%的聯邦政府非軍事預算，此比率低於2019年財政年度對國內機構的限制。

預算管理局(OMB)10日表示，這項預算將削減2兆7000億元支出，比歷任政府的刪減數額都還要高。

預算管理局官員表示，邊界巡邏隊(BP)和聯邦移民及海關執法局(ICE)將獲得更多經費，另要求大專院校分擔就學貸款的財政負擔，同時爭取比2019年財政年度還多10%、逾800億元經費用於退伍軍人健康照護。

川普的預算案也將預測未來十年的經濟年成長約3%，預期今年成長3.2%，明後年分別擴張3.1%與3%，2026年降至2.8%。

依法國會10月1日前須通過預算法案，送交總統簽字，否則政府可能再度關門，若府會未能就提高2011年設定的預算上限達成共識，許多計畫的自動減支機制將啟動。

眾院民主黨的議長南西‧波洛西(Nancy Pelosi)與參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)表示，川普去年12月因違反國會要求築牆經費造成部分聯邦政府停擺，議員這次也已準備好阻止預算案。

波洛西與舒默在聯合聲明中表示，「如果他再度嘗試，同樣的事情將重演，我們希望他學到教訓。」

川普民主黨華盛頓郵報
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

美國府會預算大戰 開打

2019-03-10 23:28

移民議題發酵 將成2020美大選主軸

2019-03-11 15:11

美墨邊境 5月前估18萬無證客湧入

2019-03-11 15:11

歐凱秀批羅斯福總統「新政」：極端種族主義

2019-03-11 15:04

華人代考、代寫「槍手」 直入美校園拉客

2019-03-11 15:03

FBI在西雅圖破獲人口販運案 救出26名中國女子

2019-03-11 14:59

富豪召妓案／Spa前華裔女老闆楊莅 傳與親中社團關係密切

2019-03-11 14:58

南加大非裔學生 校區邊遭搶槍擊身亡

2019-03-11 14:56

佛州記者爆料：一名女老闆 向中國大款募款給川普陣營

2019-03-11 14:49

前華裔女老闆 傳向中國大款募款給川普

2019-03-11 14:18

台灣關係法40週年 美國會議員短片挺台

2019-03-11 11:03

指控中國學生「作弊進馬里蘭大學」 教授涉歧視已被停課

2019-03-11 10:24

庫德洛：赤字擴大「非好亦非壞」　樂觀看待美中達協議

2019-03-10 23:01

參選人政見很驚人 華倫籲分拆亞馬遜、Google科技業

2019-03-10 17:17

參選有黃金門檻白登選不選卡在一個字

2019-03-10 17:15

有利川普？民主黨急左轉 自由派崛起 溫和派不安

2019-03-10 17:12

大選擂台在這裡 民主黨左派總統參選人朝聖SXSW

2019-03-10 17:10

總額近60億！哈德遜園區 比亞馬遜更會撈補助

2019-03-10 17:00

民主黨初選戰火 拜登被認X因子

2019-03-10 15:44

紐約黑手黨經典代表 波斯科獄中逝世

2019-03-10 15:39

美國人赴歐 2021起須旅行許可

2019-03-10 15:18

尋求築牆費、撥款建太空部隊 川普下周提預算 擬砍社福

2019-03-10 15:14

比亞馬遜更優惠！紐約加倍獎勵哈德遜園區

2019-03-10 14:01

華埠路邊停車比吃飯貴 市議員陳倩雯籲改停車費率

2019-03-10 13:43

不懂英語有疾病 仍可申請豁免入籍

2019-03-10 13:43

AI這樣用好嗎？醫派機器人告知病患「快死了」

2019-03-10 13:29

總統初選風向球愛阿華州 民主黨選民最愛拜登

2019-03-10 13:02

法拉盛白晝槍響2人傷 西語裔槍手逃逸

2019-03-10 12:54

布碌崙華人社區內圍毆拾荒者 1嫌落網

2019-03-10 12:54

冒充FBI電話詐騙 班森賀2華人中招

2019-03-10 12:54

布碌崙、皇后區 3慣竊作案18起

2019-03-10 12:54

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 13:36
看更多

熱門文章

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

2019-03-11 08:59

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人喪命

2019-03-10 18:47

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

2019-03-10 16:41

媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39

北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

2019-03-11 12:44

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

中國全面停飛波音737 MAX 8 Q&A告訴你有什麼影響？

2019-03-11 12:21

連摔2架波音737 MAX 波音777 X首亮相儀式無限期延後

2019-03-11 10:43

赴澳洲打工度假 女孩被農場主人囚禁豬圈性侵

2019-03-11 13:23

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

2019-03-11 14:58

「我會盡最大能耐保護台灣」 日本人分享311的感動故事

2019-03-11 09:53

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

2019-03-10 17:40

聯合國往返路線！衣索比亞航空空難 機上19人是聯合國人員

2019-03-11 08:32

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-11 06:49

全球人類主要死因 還是這種病

2019-03-10 20:34

波音737 MAX-8機型 華航、長榮航都沒有

2019-03-11 11:25

影／瞬間被吞！南非攝影師鯨口逃生

2019-03-10 18:38

波音737 MAX連摔兩架 一張清單看懂哪些航空公司有飛

2019-03-11 14:31

高調示愛氣前妻！地產大亨紐約精華區掛新婚妻巨幅美照

2019-03-11 09:33

衣索比亞新客機起飛6分鐘失事 乘客來自30多國

2019-03-10 22:21

日本311地震八年了 還有5萬人回不了家

2019-03-11 07:48

衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難 要求折返

2019-03-10 21:24

航空業不平靜！法航飛巴黎A380客機 引擎故障急返航

2019-03-10 22:14

影／又是波音737 MAX！ 衣航與獅航空難有驚人巧合

2019-03-11 12:48

大老闆挺英脫 說一套做一套

2019-03-10 23:31

737 Max波音史上最暢銷 中國下禁飛令重擊聲譽

2019-03-11 13:01

波頓：川習會時間未定 中若不守承諾美擬重啟關稅

2019-03-11 08:49

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

和獅航空難同型機 衣索比亞客機失事原因待查

2019-03-11 00:14

陸民航總局下令 11日18時前停飛波音737 MAX

2019-03-11 09:23

IS插旗菲律賓 從中東轉戰東南亞

2019-03-11 00:21

動動手指搜尋3.11 日災區兒童就多10圓日幣教育費

2019-03-11 08:14

銀河系有多重？ 研究：約1.5兆個太陽

2019-03-10 18:22

衣索比亞航空墜機 157人全罹難

2019-03-11 00:21

又是波音737 Max 8飛機墜毀 傳中國已經暫時停飛

2019-03-11 08:58

別再問「你好嗎？」哈佛開示七大成功人士閒聊訣竅

2019-03-10 23:38

衣索比亞空難 央視：8名中國乘客遇難

2019-03-10 22:12

指控中國學生「作弊進馬里蘭大學」 教授涉歧視已被停課

2019-03-11 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top