川普又來！提86億築牆預算 民主黨希望他學到教訓

2019-03-11 15:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合10日電



美國總統川普將提出2020年度聯邦預算。 歐新社 分享 facebook

川普總統11日將提出2020年度聯邦預算，大砍國內支出並多撥86億元經費興築722哩的美墨邊牆，這是川普宣布緊急狀態一個月內再次與國會就預算問題開闢新戰場；國會若未能在10月1日前通過預算法案，政府可能再度關門；民主黨領袖呼籲川普勿重蹈覆轍。

華盛頓郵報(WP)報導，川普的新年度預算案將要求撥款50億元給國土安全部，用以持續修築邊牆；另撥款36億元給國防部的軍事工程部門，興築更多邊牆。

依照行政時間，這筆預算案的財政年度將於2020年總統大選前一個月結束，這份預算編列86億元的築牆預算，遠高於上次造成政府關們35天時要求的57億元多出許多，且比國會過去兩年來每年為此任務所編列的經費多出六倍；此預算案肯定會造成預算協商員分裂，政府再次關門機率更高。

政治新聞網站Politico報導，這份被白宮稱作「更好的美國預算：承諾保持不變，納稅人首先」的預算案將消減5%的聯邦政府非軍事預算，此比率低於2019年財政年度對國內機構的限制。

預算管理局(OMB)10日表示，這項預算將削減2兆7000億元支出，比歷任政府的刪減數額都還要高。

預算管理局官員表示，邊界巡邏隊(BP)和聯邦移民及海關執法局(ICE)將獲得更多經費，另要求大專院校分擔就學貸款的財政負擔，同時爭取比2019年財政年度還多10%、逾800億元經費用於退伍軍人健康照護。

川普的預算案也將預測未來十年的經濟年成長約3%，預期今年成長3.2%，明後年分別擴張3.1%與3%，2026年降至2.8%。

依法國會10月1日前須通過預算法案，送交總統簽字，否則政府可能再度關門，若府會未能就提高2011年設定的預算上限達成共識，許多計畫的自動減支機制將啟動。

眾院民主黨的議長南西‧波洛西(Nancy Pelosi)與參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)表示，川普去年12月因違反國會要求築牆經費造成部分聯邦政府停擺，議員這次也已準備好阻止預算案。

波洛西與舒默在聯合聲明中表示，「如果他再度嘗試，同樣的事情將重演，我們希望他學到教訓。」