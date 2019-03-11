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南加大非裔學生 校區邊遭搶槍擊身亡

2019-03-11 14:56世界日報 記者啟鉻／洛杉磯報導

南加大(USC)校區附近再發生命案，一名非洲裔男學生10日（周日）凌晨在距離校區不遠處遭搶劫槍擊身亡。警方表示，案發時，有多名劫匪試圖對受害者行搶，未遂後開槍射擊，然後駕車逃跑，受害者遭槍擊後送醫不治。南加大校區周邊前前後後多次發生命案，雖然校方加強安保，已有些成效，但南加大多名華人校友和家長認為，問題是南加大校區周邊安全隱患太多。

警方表示，命案案發時間在午夜過後，位於距南加大校區東校區約一哩的地方，在Adams大道與Maple街交匯處附近。受害者是南加大音樂學院學生麥克艾爾哈內（Victor McElhaney )，來自北加州奧克蘭市，是該市女市議員Lynete Gibson McElhaney的兒子，他生前曾任奧克蘭公共音樂學院（Oakland Public Conservatory of Music）指導教師。警方表示，目前警方尚無嫌犯線索。

南加大校區周邊發生命案屢見不鮮，從華人學生紀欣然被殺害案，還有多年前也是在校區附近發生的男女學生瞿銘、吳穎遭槍擊案，以及其它多起傷害、搶劫案，在華人學生及家長眼中，南加大是在加州各大學中治安等級墊底的大學。近年南加大校方已採取多項安保措施，如24小時校區保安、加強周邊地區巡邏，警方也加派警力，對進出校區人員加強安檢等。但10日發生的命案說明，南加大校區周邊仍是不安全地帶。

曾在南加大就讀並擔任華人學生團體負責人的王姓校友表示，不能否定南加大在校區及周邊治安的努力，但校區周邊面積廣大，居住人員複雜，不乏犯罪分子流竄作案。治安問題來自校區周邊，安全隱患太多，即使校方努力，但根本解決不了環境治安，提醒華人學生勿要在深夜獨行校外，如果要深夜出行，也要多人結伴，避免危險發生。

鍾先生在南加大完成碩士學位，並曾任過華人學生學者聯誼會長。他說，在他碩士畢業的那一年，發生華人男女學生在校外租房前的街路上遭槍擊死亡案件，至今記憶猶新。他強調，根本問題是解決南加大周邊環境的治安問題。

魏姓家長則說，她的孩子一年前已畢業於南加大，但南加大若發生有關學生的各種案件，仍牽動她的心。她認為，南加大周邊社區族裔成分複雜，還有幫派分子，流竄犯案頗多，警方很難控制。一些犯罪份子認為南加大學生比較富裕，很多並以華人學生為犯罪對象。

命案槍擊
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