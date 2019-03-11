華人代考、代寫「槍手」 直入美校園拉客

2019-03-11 15:03 世界日報 記者林佩錦／洛杉磯報導



華人留學生花錢找人代考、代寫論文 屢見不鮮，職業「槍手」機構也有恃無恐，竟然直接向學校的電子郵箱發廣告訊息，堂而皇之在校園散布，少數留學生因此上當，慘遭聯邦政府驅逐出境。

從南加州某知名大學畢業的林女士，登入學校舊信箱，收到幾則中文廣告，寫著「不用天天為考試發愁，杜絕不及格，門門都拿A」、「預報暑期網課代修，能有意想不到的優惠」等，並附聯繫方式。林女士表示，雖然時有耳聞學生找槍手代寫作業，但沒有想到這些機構直接打廣告拉客，將地下產業公開化。

律師鄧洪表示，留學生素質參差不齊，由於在國內考不上好學校，家長便將他們送到美國。但申請名校，托福和SAT的成績要求很高，因此「代考」行業因運而生，其中最廣為人知的手法是利用時間差，讓槍手先去考試再傳送解答給學生。

鄧洪補充，兩年前聯邦探員在電子郵件系統內，發現好幾名學生雇用國內槍手，拿假護照代替學生考試，最後十幾名學生包括槍手遭到聯邦政府的起訴。當時仲介被判五年牢刑，學生和槍手全被學校開除學籍，遣送回國，永遠不得踏入美國。

鄧洪表示，現在網路科技發達，許多學校都提供網路學習課程，基本上只要有學生的帳號和密碼，任何人都可以登入課程。代上一堂課的價錢為3000元到5000元，按照課程的難度還會加碼。許多成績好的學生貪圖賺快錢，冒著被開除的風險，代寫論文和考試。

鄧洪說，每個月都會接到一、兩起學生代考作弊案件，其中一半以上學生家長都知情。有些代考機構收了錢就落跑，有些保證考A卻得到C，面對這樣的糾紛，就算上了法庭也不會勝訴。「雖然家長們個個望子成龍、望女成鳳，為讓子女上名校，不惜花費上萬美元代考費。這樣做適得其反，不僅子女學不到知識，並且觸犯美國法律。根據加州刑法530條，冒用他人身分最高可判16個月刑期。」