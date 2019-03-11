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前華裔女老闆 傳向中國大款募款給川普

2019-03-11 14:18聯合晚報 記者顏伶如／綜合報導

美國媒體指，川普當選總統後，楊莅(左)經常進出白宮與佛州海湖莊園。 圖／取材自臉...
美國媒體指，川普當選總統後，楊莅(左)經常進出白宮與佛州海湖莊園。 圖／取材自臉書
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遭控提供色情服務、販賣人口等罪嫌的佛州「亞洲蘭花日間水療店」前任華裔女老闆楊莅，不但與川普陣營關係密切，經常進出白宮與海湖莊園，也與幾個和中國政府關係接近的團體極為熟絡。

邁阿密先鋒報記者尼哈馬斯（Nicholas Nehamas）接受MSNBC新聞頻道「早晨喬伊」節目專訪時說，他與報社同事仔細了解楊莅的背景之後，循線挖掘出她向中國大款募款給川普陣營的獨家報導。

「瓊斯夫人」雜誌9日晚間一篇揭露楊莅與其他共和黨高層關係的報導，獲得川普在推特按讚，讓外界對於她與川普的關係更為好奇。

尼哈馬斯說，楊莅在2016年總統大選期間力挺共和黨，自從川普贏得選舉之後，對於政治活動則變得更為積極。

尼哈馬斯說，楊莅是亞裔美國人共和黨員政治行動委員會成員，似乎有進出川普的「海湖莊園」、「西棕櫚灘川普高爾夫俱樂部」的私人管道，可是她卻不是俱樂部會員。

楊莅在中國社群網站發文裡寫道，她在邁阿密成立了一個旨在增進中國與西方「社會、經濟文化交流」的非營利組織，組織運動則配合位於美國國內的「中國資深領導」。

楊莅2016年出任美國亞裔共和黨全國委員會理事，在2016年出任佛羅里達和平統一促進會副會長。

「瓊斯夫人」雜誌報導，楊莅曾經幫忙招攬與川普家族人員見面或進入川普主政的白宮參訪的機會，還幫忙仲介與多位共和黨重量級人物接觸。國安專家指出，這種狀況極可能讓美國面臨安全威脅，讓間諜有機可乘，甚至讓川普與川普身邊核心人士因此淪為遭到勒索的目標。

國安專家指出，楊莅擔任中間人，穿針引線仲介與川普及川普陣營見面的機會，如此管道可能遭到中國情報單位利用。

到目前為止，並無證據顯示中方情報單位是否透過楊莅管道而有所活動。

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