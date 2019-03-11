FBI在西雅圖破獲人口販運案 救出26名中國女子

2019-03-11 14:59 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



西雅圖警察局8日宣布，經過長達三年半針對西雅圖地區按摩店與水療店(Spas)的追蹤調查，終於破獲一個販賣人口集團，共有六名嫌犯被捕，遭到仲介賣淫、洗錢等罪嫌移送法辦。警方在搜查行動中同時起出槍械與現金。

警方表示，由於接獲多次投訴指出，西雅圖市內多家按摩店疑似有提供色情服務，警方因此展開調查，上周在美國聯邦調查局(FBI)、國土安全部協助之下，發出了十多張搜查令。

西雅圖警察局的高危險受害者小組針對這些可疑店家進行調查之後，掌握具體證據顯示幕後確實有犯罪集團主導，涉案者共有數人之多，不同地點的按摩店也牽涉其中。

調查人員指出，多名嫌犯坦承專門剝削女性受害者，下令她們出賣身體賺錢牟利。

根據警方調查，受害女子都是看了合法工作的假廣告之後，從中國被騙到西雅圖，原本以為到美國之後就能賺大錢，養活自己以及家人。

警方救出共計26名中國籍女子，年齡在20歲至60歲之間不等。西雅圖警察局指出，很多受害者都是被迫住在惡劣環境中，受到犯罪集團壓迫之下，一天賣淫超過20小時，她們的一舉一動都遭到犯罪集團的限制與監控。

警方指出，這些受害者在不健康的條件下被迫長時間賣淫，有著醫療、身體與精神方面的各種風險，她們所處的環境讓她們很容易遭到肢體暴力攻擊，卻無處可逃，也沒有能力自衛。

警方表示，受害者目前已經獲得安置，社服機構也協助她們尋求醫療、食物、居住、交通等各方面生活所需的安排。