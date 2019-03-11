富豪召妓案／Spa前華裔女老闆楊莅 傳與親中社團關係密切

2019-03-11 14:58 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



根據媒體報導，遭控提供色情服務、販賣人口等罪嫌的佛州「亞洲蘭花日間水療店」(Orchids of Asia Day Spa)，前任華裔女老闆楊莅(Li Yang)不但與川普陣營關係密切，經常進出白宮與海湖莊園，也與幾個和中國政府關係接近的團體極為熟絡。楊莅在中國社群網站發文裡寫道，她在邁阿密成立了一個旨在增進中國與西方「社會、經濟文化交流」的非營利組織，組織運動則配合位於美國國內的「中國資深領導」。

「瓊斯夫人」雜誌( Mother Jones)9日報導，英文名為「辛蒂」的楊莅曾經幫忙招攬與川普家族人員見面或進入川普主政的白宮參訪的機會，還幫忙仲介與多位共和黨重量級人物接觸。國安專家指出，這種狀況極可能讓美國面臨安全威脅，讓間諜有機可乘，甚至讓川普與川普身邊核心人士因此淪為遭到勒索的目標。

根據華人微信等社群媒體的圖片文章報導，今年45歲的楊莅1999年來美留學，現今已旅居海外20多年，成為「一名成功的華裔女性企業家，國際活動策畫人」，多數時間在佛羅里達州，「主要的事業有醫療養生、教育及投資移民」。同時「積極參與2017年美國大選及其他政治活動。在她與各華裔堅持不懈的努力下，華裔群體終得以在近年的美國政治舞台上發揚光彩。」2015年她與當地人士成立邁阿密女性慈善基金會，任職基金會主席。2016年出任美國亞裔共和黨全國委員會理事，在2016年出任佛羅里達和平統一促進會副會長，同時也是旅美科協邁阿密分會副理事長。川普當選總統後，她2017年積極參與進出白宮、川普大廈、海湖莊園，與川普家人與核心團隊積極來往。

美方國安專家指出，楊莅擔任中間人，穿針引線仲介與川普及川普陣營見面的機會，如此管道可能遭到中國情報單位利用。華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)研究員蘇珊‧海尼希(Susan Hennessey)在推文中寫道：「猜猜看誰從一開始就百分之百心知肚明呢？答案就是中國情報單位。」

曾在歐巴馬政府內任職國家安全會議(National Security Council)、目前擔任有線電視新聞網(CNN)國安問題評論員的珊曼莎‧維諾葛德(Samantha Vinograd)說，過去這段期間以來，美國情報單位不斷表示，中國對美國造成的情報威脅風險最高，「我認為中國政府如果沒有在幕後指導楊莅的運作，至少也曾經利用過她的管道。」

到目前為止，並無證據顯示中方情報單位是否透過楊莅管道而有所活動。「瓊斯夫人」雜誌指出，雖然嘗試與楊莅聯絡，但撥打她的幾個電話號碼，卻都是由一名自稱不會講英語的男子接聽，然後就把電話掛了，楊莅也沒有回覆雜誌方面的電郵。

對於楊莅引發的國安漏洞疑慮，白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)面對媒體詢問並沒有做出評論。