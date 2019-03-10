別再問「你好嗎？」哈佛開示七大成功人士閒聊訣竅

2019-03-10 23:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



「你好嗎？」這三字是溝通中最沒用的話語，問話者其實並不真想知道你的近況，回話者也不會吐實、言不由衷，接下來只是無意義的交談，完全沒有產生連結，錯失了聯繫機會。

根據哈佛大學研究員，要在閒聊中取得最豐碩的成果，就是直接問交談對象本來要問的下一個問題。哈佛研究員在一連串實驗中，研究逾300個線上對話之後發現 ，被直截當問接下來一連串有意義的問題，會覺得提問者比較討喜。

那要怎麼從舌頭打結，變成具有魅力且風趣十足的人呢？關鍵在開頭的第一個問題，然後便能專注在接下來問題的編排。獵才顧問公司光輝國際（Korn Ferry）執行長伯爾尼松於CNBC撰文，教你如何創造富有意義對談的七大訣竅。

1.從善用A.C.T.（行動）技巧開始

每次與人會面時，幾乎都是以閒聊起頭，這是人們聯繫的自然方式。想要有好的開端，第一句話必須符合A.C.T.標準：

●A（authenticity）要真實

●C（ connection）要有連結

●T（taste） 要讓別人知道你是怎樣的人

一些好的問題包括：「你現在心境如何？」、「你本周期盼什麼事？」、「你讓我聯想起一位明星，但我記不起來是誰了，你是某某某的親戚嗎？」

2.告別流水帳式的陳腔濫調

許多人的談資像是新聞快訊更新，比方天氣、交通、體育賽事等等。牢記一點，這是很糟的破冰方式，但有幾項例外，例如這是你與老闆或同事的共同興趣，不然最好還是告別陳腔濫調，改成較重要或切身相關的話題。

3.處在當下、觀察環境

開口前先張開眼睛，在環境中尋找焦點，如牆上的藝術品、古怪的小玩意兒、桌上的家族合照、賽車安全帽、來自多國的斑駁硬幣，一定有可以閒聊的話頭、導引談話方向至下一個特別的問題。

若與一位即將退休的大公司執行長交談，看到辦公室牆邊有許多整理用的空紙箱，可以嘗試用「離開這份工作對你來說有多艱難？」起頭，將引出更深層、流露更多情感的對話，留意到那些紙箱，正是開啟這串對話的關鍵。

4.分享真實發生的訊息

如果真的有什麼趣事發生，那就分享吧，「我周末收養了一隻寵物」、「我六歲大的孩子周末第一次會騎腳踏車」。信不信由你，大多數人想知道其他人周遭發生的事，特別是彼此是同事的話。

如果是空降的主管，在首次團隊會議時可以請組員分享「最近發生的趣事」，可以讓大家覺得彼此有真誠的互動。重要在於真誠而不是信口胡謅，不然被追問時將支支吾吾。

5.當個先開口的人

無論是面對面交談，或是進行電話會議，當先說話的人。等待會有兩種結果：一，有人搶先說了你本來想說的話；二，好發議論的同事可能會搶走話題，他們接下來的連串問題，讓你沒機會講話。

6.肢體語言很重要

談話不僅與內容有關，講話的語調、臉部表情、眼神接觸都會透露更多。面對面談話時，直視他人雙眼而不是死盯著會議桌或牆壁。講電話時也要微笑，會讓語調更溫和。講話的方式幫助我們與他人溝通。

7.切入重點

從閒聊轉換至身邊的話題，是從閒聊走到下一個階段。如果對話已流暢地進行，問出下一個問題會比想像中簡單。

對內向的人來說，閒聊很痛苦，但如果在會議開始前，或是與老闆單獨待在電梯時不說話，有變成隱形人的風險。