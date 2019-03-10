參選人政見很驚人 華倫籲分拆亞馬遜、Google科技業

2019-03-10 17:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合9日電



華倫在麻州為分拆科技業巨擎辯護：讓市場保持競爭力。 路透 分享 facebook

民主黨2020年總統大選參選人、麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫9日在德州奧斯汀舉行的科技盛事「西南偏南大會」（SXSW）演講時說，分拆科技業巨擘將會讓市場保持競爭力。

另外，華倫9日接受作家古列達拉達斯（Anand Giridharadas）訪問時，與佛蒙特州獨立派國會參議員桑德斯畫清界線，強調自己不是「民主社會主義者」，澄清「市場獲利且創造機會，但必須遵循規則」。

華倫8日在Medium網站上宣布計畫，籲議員分拆亞馬遜（Amazon）、Google等大型科技公司成「平台公共事業」（platform utilities），任命監管機關遏止科技業併購競爭，以免傷害創造力和小企業。

華倫9日在奧斯汀SXSW演講時解釋，分拆科技巨擘是為了想嘗試新點子的科技企業家，「我們想讓市場保有競爭力，而不是遭擁有驚人競爭優勢企業抹煞」。

華倫指出，產業環境不公讓科技業的風險投資減少約20%，但未提供細節或如何取得此數據；她援引過往的壟斷騷亂指出，「當企業大到足以主宰市場，就會開始破壞市場競爭」。

參院反壟斷委員會的民主黨高層、上月宣布參選總統的明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查（Amy Klobuchar）表示，她不支持分拆大型科技企業。

21歲的柏克萊加大（UC Berkeley）畢業生帕特（Nikhil Patel）準備到Google任職，他同意華倫認為科技企業太強大的看法，但覺得將科技公司視為公共事業來監管，管得「太多了」。