參選有黃金門檻白登選不選卡在一個字

2019-03-10 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合9日電



美國前副總統拜登（Joe Biden）極有可能參與角逐2020年民主黨總統候選人提名。 路透 分享 facebook

至今未表態的前副總統白登（Joe Biden），極有可能參與角逐2020年民主黨總統候選人提名，但他除了要與多位爭取提名者較量之外，還有一個更複雜的問題︰金錢。

美聯社報導，與白登關係密切的人士透露，與其他競爭對手相比，他的募款更處於劣勢，目前只獲得民主黨內極少數自由派的小額捐款。

報導引述一名了解白登想法人士的說法稱，76歲的白登終其一生都與政治打交道，儘管與黨內有強大的關係網，但將會被迫採取「老派磨合」計畫，向富裕的個人爭取競選經費。

目前白登仍未下定決心宣布參選，最大的問題就在於錢；白登一向不喜歡密集的政治籌款過程，然而由於在數個關鍵州仍未啟動競選活動，因此若要參加這場相信是美國史上最昂貴的總統選戰，他必須在幾星期內籌得數百萬元。

前總統歐巴馬的政治顧問艾哲洛（David Axelrod）表示，白登雖然在民主黨內有許多朋友，但當前的籌款活動主要是透過社交媒體展開，然而白登卻並不屬於社交媒體的一代。

隨著愈來愈多重量級人物宣稱有意角逐民主黨提名人，白登所面對的壓迫感也愈來愈大，儘管他一再暗示即將作出決定，但從最初預計會在1月正式宣布，現在又推遲到4月份，在在反映出在金錢問題令他難以下定決心。

白登在最近出現在位於家鄉的德拉瓦大學（University of Delaware）一項活動上承認，籌款順利與否是他是否參選的一個主要考慮因素。

白登說，他的團隊還在決定根據他的條件，究竟可以獲得多少資金參選；他也稱很多人願意提供幫助，他們主要是民主黨的最大捐助者，甚至有些是重要的共和黨人。

不過他的籌款紀錄充其量只是令人留下印象，但實質並不算多，就以2008年為例，他參選時定下的目標是2000萬元，但最後只籌得一半。