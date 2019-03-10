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有利川普？民主黨急左轉 自由派崛起 溫和派不安

2019-03-10 17:12世界日報 編譯盧炯燊／綜合9日電

明尼蘇達州國會參議員愛咪·柯洛布查（Amy Klobuchar）被視為中間派，但...
明尼蘇達州國會參議員愛咪·柯洛布查（Amy Klobuchar）被視為中間派，但尚未獲得足夠支持。 美聯社
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民主黨總統初選提名戰已展開了兩個月，各主要參選人走出過去的傳統政治路線，在醫保、稅收、環保及中東政策等問題上，愈來愈呈現左派觀點；而這些觀點不僅會從根本上改變經濟、外交政策，最終並會重塑美國人的生活。

而民主黨的急速左轉，以及所謂進步派總統參選人的崛起，更讓民主黨內溫和派愈來愈擔心，是否能在2020年擊敗尋求連任的川普總統。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），一直被形容為民主社會主義者，目前領先各個參選人；原因之一除了他延續2016年爭取民主黨總統候選人提名的光環之外，就是2018年期中選舉民主黨藉由社會主義自由派而非溫和派在國會眾院取得多數席次， 因而使得許多黨內領袖都向自由派靠攏。

這也給了川普總統藉機使力的空間，川普多次稱他們為「社會主義者」；但民主黨領袖們認為，這個做法可以激發選民投票，選出一個立場偏左的總統。

另方面，民主黨內溫和派卻明顯沒有代表性的人物，前紐約市長彭博(Michael R. Bloomberg)本來可以成為中間派的領軍人物，但他日前宣布不參選；另一個是俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown )， 傾向務實政治風格，但也決定作壁上觀。

明尼蘇達州國會參議員愛咪·柯洛布查（Amy Klobuchar）被視為中間派，但尚未獲得足夠支持；面對自由派的崛起，這也是中間派的不安所在。

至於有意參選的前副總統白登，在此情況下，將會被視為中間派的最佳人選；然而若白登的參選，將會使民主黨內出現根本性的爭議：美國人是否只是為了平衡川普，減少混亂，又或是為了減少差異而需要政府轉型？

到目前為止，民主黨自由派候選人主導了政策辯論；另一個自由派人物、麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)就提議政府解散像亞馬遜和臉書這樣的科技巨頭，這亦是她的競選活動中最新的，也許是最大膽的建議。

民意調查顯示，桑德斯的政網，包括人人享有醫療保險，免除大學學費以及應對氣候變化的積極計畫……愈來愈受歡迎。

桑德斯9日在愛州首府第摩因（Des Moines）的集會上說，在2016年，愛阿華州開始了政治革命，這是指當年他在該州的初選上差點取勝。 「而現在，當邁向2020年時，我們的工作就是完成這場革命。」

按目前的情況，就算不是桑德斯本人，但桑德斯式的風格，或許會支配2020年的總統選舉。

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