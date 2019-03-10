大選擂台在這裡 民主黨左派總統參選人朝聖SXSW

2019-03-10 17:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合9日電



SXSW零售業大秀民主黨總統參選人雲集，奧斯汀會否取代愛阿華成焦點。 路透 分享 facebook

年度科技盛事「西南偏南大會」（SXSW）即日起到17日在德州奧斯汀登場，這項傳統上匯集科技、電影和音樂等多樣化的活動，今年反倒成了2020年總統大選參選人瞄準的舞台，不僅民主黨總統提名參選人出席演講，也是少數共和黨參選人的政治擂台，更是眾參選人測試千禧世代（millennial）和後千禧世代選民反應的場合。

民主黨參選人爭相到場發表演講，盼拉攏關鍵初選州的左傾千禧世代選民；SXSW向來是民主黨參選人的朝聖地，歷年會場不乏政治人物，但政治顧問認為明年大選將今年SXSW推向新層次，奧斯汀可能成為愛阿華州黨團會議的指標。

民主黨已宣布角逐總統初選提名的麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）、明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查（Amy Klobuchar）、前聯邦住房與都市發展部官員卡斯楚（Julian Castro）、科羅拉多州前州長希肯魯伯（John Hickenlooper），以及尚未宣布參選的眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy，共和黨）都會出席SXSW；民主黨新秀歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和考慮參選的前星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）)也到場。

SXSW策展人佛瑞斯特（Hugh Forrest）說：「我們總是展現未來幾年最重要的事，而肯定沒什麼比2020年總統大選來得重要。」

SXSW舉辦33年來，從地方小型音樂會不斷擴大，如今成為最大型且最具影響力的政治科技盛事，吸引逾40萬人參加，經濟影響力逾3億5000萬元。

德州休士頓萊斯大學（Rice University）政治科學家瓊斯（Mark Jones）表示，SXSW的社群媒體影響力對政治人物來說尤其重要；SXSW與會者多為左傾的千禧世代，即民主黨參選人的關鍵選民。

明年2月率先開跑的愛阿華州黨團會議將優先反應SXSW對民主黨參選人的影響，隔月緊接著登場德州和加州初選也將反映選民意見。

瓊斯說：「全美左派將聚焦在奧斯汀SXSW發生的事，你（參選人）絕對不想缺席。」