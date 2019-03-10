總額近60億！哈德遜園區 比亞馬遜更會撈補助

2019-03-10 17:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合9日電



亞馬遜不堪爭議退出紐約，曼哈頓哈德遜園區所獲優惠更多，都是慷納稅人之慨。 法新社 分享 facebook

紐約近幾個星期一直在爭論電子商業巨擘「亞馬遜」應否獲得30億元的稅收減免及其他鼓勵投資措施，以換取它在紐約市皇后區設立第二總部及創造2萬5000個工作；然而一個優惠更大，比亞馬遜獲得更大豁免的項目─占地28畝的曼哈頓龐大商用房地產「哈德遜園區」（Hudson Yards）開發案，卻越來越喪失公眾的注意。

在哈德遜園區，占地七層的零售店，是由Fendi、Dior、Neiman Marcus及其他名牌高端商店、百貨公司進駐。包括WarnerMedia、L`Oreal USA等在內的大企業，也將獲得數以百萬計的稅務優惠，在這裡落腳。

至於豪華住宅樓層，單房公寓每月租金至少為5200元，當然也可以以3200萬元的價錢，購買複式兩層的頂層公寓。

這一切都在慷納稅人之慨。

根據公開的公共記錄和新學院(New School)最近的分析，哈德遜園區獲得的稅收減免以及其他政府補助，會達到近60億元，比亞馬遜多一倍。

其中紐約市府耗資約24億元，將7號地鐵線延伸至哈德遜園區，撥出12億元用於大約4畝的公園和開放空間，並稱為哈德遜公園和大道（Hudson Park and Boulevard）；由於這個房地產項目的收入未達到預期目標，市議會加大支付了3億5900萬元債券利息。

在這個情況下，哈德遜園區成為獲政府大幅減稅及其他激勵措施，藉以刺激房地產項目的象徵。而哈德遜園區的兩大開發商Related Companies 及 Oxford Properties Group，就成為最大的得益者。

支持哈德遜園區項目一方認為，政府的激勵措施創建一個全新的商業區，創造數千個新工作崗位並保留數千個工作崗位；至於城市融資的7號地鐵延伸，公園和其他改善措施，有助於成為一個更好的社區。

但批評一方則認為，富裕的企業，無論他們作出怎樣創造工作職位的承諾，都應該由自己付出代價，而不是要求政府採取激勵措施來開展項目。

反對者尤其關注開發商長期的房產稅減免。根據分析，到目前為止，在減稅方面已超過10億元；此外，未來20年還可以獲減稅40%的優惠，而這樣的激勵措施，只會擴大收入的不平等。