民主黨初選戰火 拜登被認X因子

2019-03-10 15:44 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



據愛荷華州的初選風向球民調指出，資深強棒拜登雖未表態參戰，但卻力壓強敵桑德斯（圖）。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

美國總統大選初選，民主黨強將一一進場參戰！隨著2020總統大選逼近，如放棄參戰的媒體鉅子彭博所說，「民主黨須集中戰力，力抗強敵川普」，宣布要參戰的應該為強力競爭者，包含領頭羊桑德斯、女參議員華倫等。有趣的是，過往初選命中率精準的愛荷華州10日公佈民調，尚未表態參戰的前副總統拜登以些微優勢領先桑德斯，若拜登參戰，局勢難說。

桑德斯最具優勢？

美國2020年總統大選即將進入各黨初選表態階段，對比執政的共和黨早早達成共識，讓現任總統川普力拼連任；而民主黨強棒希拉蕊日前已表態不參戰，讓目前宣布要參選的強將以進步民粹主義派的桑德斯與女參議員華倫為首。

雖然目前宣布參戰者以桑德斯最具優勢，但不少民主黨大將似乎還在評估。根據《路透社》報導，以往因民調與黨內初選結果高度相近，被認為很具參考價值的愛荷華州民調系統，在10日公佈民主黨內初選聲望，結果竟是尚未表態的前副總統拜登暫居第一，握有27%得票率的拜登被大部分選民認為「資歷夠深值得信賴」。

資深強棒拜登出擊？

雖然距離選戰還久，早期民調一般都不具參考價值，如2015年時的希拉蕊曾拿過「過半」高票橫掃黨內，但基本上就是另類的知名度考驗。然而，對1972年就開始擔任參議員的拜登來說，這次「初選風向球」愛荷華州民調意義重大，他壓過參選聲勢浩大的桑德斯（25%），究竟這次是不是身為民主黨最強棒的拜登「絕響」，抑或如不看好他的人所說「拜登已過時」，成為墊腳石，都還很難說。

對此，專家指出，在看到自己有初選風向球的高支持度後，或會增加老將拜登的參選意願，一旦拜登宣布參戰，民主黨要選出最終強棒的難度必上升，若無法協調好黨內意思，要扳倒眾志成城的共和黨川普非易事。

華倫砲火驚人

此外，本次民調排第三名的女參議員華倫也是具有攪局能力的。據《衛報》報導，麻省參議員華倫在上個月宣布參選後，不斷參與金融議題討論，握有9%支持度暫居第三。華論過往深耕的金融議題很符合美國人民之所需，她於2008年金融海嘯後，便獲任國會監督資產小組，更曾任金融保護局特別顧問。

身為反托拉斯派的華倫日前更大談，當選後必會對握有霸權的科技大廠開刀，華倫表示，這些科技跨國大鱷都試圖成為反競合（anti-competitive mergers）品牌，「我保證會選擇適當的規範，加之在像整併Instagram的臉書等巨鱷上。」該報表示，近期持續攻佔輿論版面的華倫可能成為初選的「黑馬」。

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