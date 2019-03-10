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紐約黑手黨經典代表 波斯科獄中逝世

2019-03-10 15:39台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

紐約黑手黨可倫坡家族首腦波斯科，7日在服刑中逝世，結束他傳奇的一生。（photo...
紐約黑手黨可倫坡家族首腦波斯科，7日在服刑中逝世，結束他傳奇的一生。（photo by網路影片截圖）
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紐約黑手黨可倫坡家族首腦波斯科7日在獄中逝世。聰明但狡猾且冷血的波斯科自17歲起就成為知名的幫派人物，並在60-80年代間成為紐約市黑手黨的經典代表，但他最終仍被處以超過百年的監禁刑期。而波斯科本人最終於7日時因糖尿病併發症，在服139年刑期的第33年逝世，以85歲高齡結束他傳奇的一生。

獄中也能管黑幫

根據《英國廣播公司》報導，波斯科自青少年時期就成為幫派人物，並最後於1970年代登峰造極，成為紐約黑幫「五大家族」中的可倫坡家族首腦。在他因1986年的「黑手黨委員會」大審而鋃鐺入獄後，他仍然在獄中透過代理人與訪客來管理可倫坡家族。

波斯科直至逝世前，已經在獄中待了33年，且仍有106年的刑期要服，且不得假釋，其危險性與犯下罪行之多可見一斑。波斯科的律師溫特勞布則於7日表示，波斯科是因為糖尿病的併發症發作而去世，享年85歲。

讓法官嘆息的罪犯

紐約時報》指出，儘管冷血且犯行累累，波斯科的個人魅力與對法律事務的嫻熟度亦折服不少法界人士。於70, 80年代負責調查黑手黨的聯邦檢察官麥當勞就表示，波斯科是他在組織犯罪網絡中，最令人著迷的一個人，「因為他過人的情報蒐集能力與韌性，波斯科早在17歲就成為當地的傳奇。在他成為幫派領袖後，更成為部分布魯克林人的英雄。」

在波斯科爾後面臨一系列的訴訟時，法界人士也被他嫻熟的法律能力折服，因為他有辦法了解複雜的刑事訴訟程序，甚至與律師討論或決定自己的辯護策略。當年判波斯科39年刑期的聯邦地方法官約翰F.•基南就向波斯科表示，「波斯科先生，你是我一生中看過最聰明的人之一，你是個悲劇。」明顯對他將此等才智用於犯罪上感到惋惜。

助攻前紐約市長

波斯科可能沒想到的是，他也意外助攻當時籌劃「黑手黨委員會」大審的檢察官朱利安尼。在經過多年的精心調查與追蹤，朱利安尼於1986年一舉收網，起訴了紐約「五大家族」11位主要黑手黨人物，最後五大家族的首腦都被判決100年的刑期，朱利安尼也因此一戰成名，除了成功徹底掃蕩紐約的犯罪集團，最終也主打犯罪牌而成為紐約市長。

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