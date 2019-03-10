親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

謝龍介、郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

美國人赴歐 2021起須旅行許可

2019-03-10 15:18世界日報 編譯黃秀媛／綜合9日電

2021年起美國人到歐盟國家需先獲旅行許可。 歐新社
2021年起美國人到歐盟國家需先獲旅行許可。 歐新社
分享

2021年開始，美國人和其他免簽證國家旅客要前往20多個歐洲國家，必須先上網獲得旅行許可，以協助防止非法移民和恐怖活動。

歐洲聯盟新規，美國等所有免簽證國家旅客，必須利用歐洲旅行資訊和許可系統(European Travel Information and Authorization System，ETIAS)完成線上申請，並支付一筆費用，以加強安全審查。

這項規定適用於前往歐洲申根區的旅客，包括法國、德國、西班牙等26個國家，但不包括英國。

美國公民目前只要擁有有效的美國護照，不需簽證就可前往申根協定國家，最多可停留90天。

媒體本周報導，根據新規定，2021年起美國人到這些國家必須擁有簽證。這個消息引起網路譁然，美國國務院和歐盟代表團迅速出面澄清，聲明ETIAS並非簽證，而是旅行許可。

根據ETIAS，旅客必須上網填寫申請表，提供姓名和出生日期等個人資料、護照資料，以及申請人的健康情況、犯罪紀錄、以前任何移民歐洲的歷史。

申請表一送出，將立刻與一些資料庫核對，如未出現需進一步用人力查核的警訊，幾分鐘就會獲得核准；而申請被拒的人也將會接到通知，告知被拒絕的原因。

歐盟執行委員會說，95%以上申請可當場獲得核准；年滿18歲的申請人必須付七歐元（約台幣243元）申請費，不滿18歲免費。旅行許可有效期三年，可無限制進出，不過旅客在180天內在申根區停留日數仍不得超過90天。

歐盟執委會2016年提議成立ETIAS，2018年獲歐洲議會通過。

歐美官員說，ETIAS只是為免簽證旅客提供旅行許可，類似美國用旅行許可電子系統（ESTA）審查免簽證計畫旅客。

歐盟執委會說，ETIAS自動化資訊系統，是用以辨識到申根區的免簽證旅客構成的安全或異常遷徙風險，同時便利不構成這些風險的絕大多數旅客穿越邊界。

聲明中強調，ETIAS許可並非簽證，免簽證國家人民仍然不需簽證就可到歐盟國家，只是在旅行之前得透過ETIAS獲得旅行許可，申請程序簡便快捷，不必到領事館，不像申請申根區簽證通常得花長達15天，有時甚至長達30或60天。

2021年起美國人到歐盟國家需先獲旅行許可。 美聯社
2021年起美國人到歐盟國家需先獲旅行許可。 美聯社
分享

簽證免簽歐盟
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

尋求築牆費、撥款建太空部隊 川普下周提預算 擬砍社福

2019-03-10 15:14

比亞馬遜更優惠！紐約加倍獎勵哈德遜園區

2019-03-10 14:01

華埠路邊停車比吃飯貴 市議員陳倩雯籲改停車費率

2019-03-10 13:43

不懂英語有疾病 仍可申請豁免入籍

2019-03-10 13:43

AI這樣用好嗎？醫派機器人告知病患「快死了」

2019-03-10 13:29

總統初選風向球愛阿華州 民主黨選民最愛拜登

2019-03-10 13:02

法拉盛白晝槍響2人傷 西語裔槍手逃逸

2019-03-10 12:54

布碌崙華人社區內圍毆拾荒者 1嫌落網

2019-03-10 12:54

冒充FBI電話詐騙 班森賀2華人中招

2019-03-10 12:54

布碌崙、皇后區 3慣竊作案18起

2019-03-10 12:54

阿公病危 醫生透過機器人視訊宣布「你快死了」

2019-03-10 09:32

加拿大越洋航空客機冒煙 緊急轉降紐瓦克機場

2019-03-10 04:19

美日光節約時間 啟動

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

馬納福判決出爐 川普推文「我們沒跟俄羅斯勾結」

2019-03-09 20:29

推文連說三次「他撒謊」 川普：柯恩要求特赦 被我當場拒絕

2019-03-09 20:26

法律戰近50年 美國第一對同婚配偶終獲官方承認

2019-03-09 20:16

川普第六位連絡室主任 夏恩閃辭

2019-03-09 20:14

美國小鎮選舉 山羊當選榮譽鎮長

2019-03-09 17:43

稱前私人律師柯恩曾尋求特赦 川普：我說no

2019-03-09 17:25

拒為維基解密案作證 變性美國大兵再入獄

2019-03-09 16:56

第一千金伊凡卡 獲1億美元預算

2019-03-09 13:27

會計年度花光預算！美國防部花460萬美元買蝦蟹

2019-03-09 13:21

科技巨頭壟斷 美國總統參選人華倫誓言打破霸權

2019-03-09 13:17

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 13:36
看更多

熱門文章

川金二會破局消息封不住 金正恩考慮整肅2親信

2019-03-09 18:43

阿公病危 醫生透過機器人視訊宣布「你快死了」

2019-03-10 09:32

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

日本高速船疑撞擊海洋生物 逾70人受傷

2019-03-09 19:30

土耳其航空遇亂流！32人受傷 空服員疑斷腿

2019-03-10 11:07

影／哈士奇咬斷男童手 18萬網友連署求情免安樂死

2019-03-09 17:58

美股這波漲勢...恐到頭了

2019-03-09 23:33

都是Netflix害的？ 英國每天2300戶停看BBC

2019-03-09 20:19

新飯店擋雅典衛城美景 2萬居民請願喊停蓋

2019-03-09 16:00

哥倫比亞飛機墜毀中東部 機上12人罹難

2019-03-10 06:06

日防衛相：F-35B可在準航母「出雲」號上作業

2019-03-09 19:22

拚經濟 義大利總理：「一帶一路」是機會

2019-03-09 23:52

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

加拿大越洋航空客機冒煙 緊急轉降紐瓦克機場

2019-03-10 04:19

義擬加入「一帶一路」 美：不該參與無益計畫

2019-03-10 08:47

美股多頭滿十歲前夕 美股交出連五黑

2019-03-09 20:12

加拿大政治危機傷形象 杜魯道連任遇苦戰

2019-03-09 23:34

美日光節約時間 啟動

2019-03-09 23:16

西方遺毒？「侮辱公共道德」 伊朗情侶當眾求婚被捕

2019-03-10 08:29

談脫歐協議 英國會領袖責問歐盟玩什麼把戲

2019-03-09 22:15

軍事強人哈夫塔虎視眈眈 恐朝利比亞首都逼近

2019-03-09 22:17

如何救地球？小行星超堅硬 想炸毀得動用更大能量

2019-03-10 09:09

川普：美中協議若簽成 美股將漲翻天

2019-03-10 12:58

多頭滿十周年前夕 美股連跌五日給你看

2019-03-09 19:43

委內瑞拉電力遭政治綁架？總統馬杜洛批美搞電力戰

2019-03-10 10:33

轉為日光節約時間後的周一股市總跌 投資人周末不好睡

2019-03-09 22:17

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

拒為維基解密案作證 變性美國大兵再入獄

2019-03-09 16:56

日本116歲阿嬤 金氏紀錄認定全球最長壽

2019-03-09 19:08

日本阪神電鐵限定！桃捷彩繪列車繽紛上路

2019-03-09 15:15

預測日本櫻花何時開 AI人腦大對決

2019-03-09 16:08

馬納福判決出爐 川普推文「我們沒跟俄羅斯勾結」

2019-03-09 20:29

委內瑞拉大規模停電洗腎作業停擺 15患者喪生

2019-03-10 08:53

不滿遭背棄！她雇黑手黨報復 前男友慘遭活封水泥牆

2019-03-10 14:44

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

墨西哥中部夜店發生槍擊案 至少15死4傷

2019-03-10 03:50

委內瑞拉全國一片黑 馬杜洛：美帝搞的鬼

2019-03-09 15:29

中國勢力進入後院 澳洲加強防守太平洋

2019-03-09 21:19

數位領導層亞裔全裁 白人全留 華納兄弟涉族裔歧視挨告

2019-03-09 20:17

貿易談判看到希望？ 川普：不是好協議不會簽

2019-03-09 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top