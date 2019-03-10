美國人赴歐 2021起須旅行許可

2019-03-10 15:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合9日電



2021年起美國人到歐盟國家需先獲旅行許可。 歐新社 分享 facebook

2021年開始，美國人和其他免簽證國家旅客要前往20多個歐洲國家，必須先上網獲得旅行許可，以協助防止非法移民和恐怖活動。

歐洲聯盟新規，美國等所有免簽證國家旅客，必須利用歐洲旅行資訊和許可系統(European Travel Information and Authorization System，ETIAS)完成線上申請，並支付一筆費用，以加強安全審查。

這項規定適用於前往歐洲申根區的旅客，包括法國、德國、西班牙等26個國家，但不包括英國。

美國公民目前只要擁有有效的美國護照，不需簽證就可前往申根協定國家，最多可停留90天。

媒體本周報導，根據新規定，2021年起美國人到這些國家必須擁有簽證。這個消息引起網路譁然，美國國務院和歐盟代表團迅速出面澄清，聲明ETIAS並非簽證，而是旅行許可。

根據ETIAS，旅客必須上網填寫申請表，提供姓名和出生日期等個人資料、護照資料，以及申請人的健康情況、犯罪紀錄、以前任何移民歐洲的歷史。

申請表一送出，將立刻與一些資料庫核對，如未出現需進一步用人力查核的警訊，幾分鐘就會獲得核准；而申請被拒的人也將會接到通知，告知被拒絕的原因。

歐盟執行委員會說，95%以上申請可當場獲得核准；年滿18歲的申請人必須付七歐元（約台幣243元）申請費，不滿18歲免費。旅行許可有效期三年，可無限制進出，不過旅客在180天內在申根區停留日數仍不得超過90天。

歐盟執委會2016年提議成立ETIAS，2018年獲歐洲議會通過。

歐美官員說，ETIAS只是為免簽證旅客提供旅行許可，類似美國用旅行許可電子系統（ESTA）審查免簽證計畫旅客。

歐盟執委會說，ETIAS自動化資訊系統，是用以辨識到申根區的免簽證旅客構成的安全或異常遷徙風險，同時便利不構成這些風險的絕大多數旅客穿越邊界。

聲明中強調，ETIAS許可並非簽證，免簽證國家人民仍然不需簽證就可到歐盟國家，只是在旅行之前得透過ETIAS獲得旅行許可，申請程序簡便快捷，不必到領事館，不像申請申根區簽證通常得花長達15天，有時甚至長達30或60天。