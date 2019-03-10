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尋求築牆費、撥款建太空部隊 川普下周提預算 擬砍社福

2019-03-10 15:14世界日報 編譯黃秀媛／綜合9日電

政府官員說，川普總統下周將提出預算計畫，為在美墨邊界築牆要求大筆經費，並尋求撥出經費成立太空部隊成為新的軍種，同時保證在15年內平衡預算。

「美聯社」報導，白宮削減經費的對象，則包括裁量性開支和一些強制性的社會安全網計畫。許多共和黨員也亟於遏制政府開支，可是國會很難通過大肆削減許多美國人使用的安全網計畫經費。

報導指出，川普打算首次遵守幾年前制定的嚴格開支上限，可是國會的新預算協議大致避免這些限制，因此可能引發府會攤牌。

據悉，川普將尋求把國防經費增加到7500億元，並把裁量性的非國防開支減到低於開支上限5%。

預算計畫大致是白宮的施政優先目標藍圖，可是經常遭到國會嚴厲批評。

實際為政府提供經費的撥款法案是由國會擬定，並由總統簽字施行。

川普的2020年度預算將要求為一些部會增加經費，同時減少環保署等其他部會的經費，以反映他的優先目標。

政府官員說，國會一直漠視總統削減開支的努力，而各種浪費使聯邦預算過度膨脹，政府卻決心平衡預算。

聯邦預算經常得靠各種會計手法達成想要的結果，例如川普的新計畫把國防開支中的5460億元列為基本經費，另外1740億元列在另一個名目下，以免超出開支上限。

這項預算計畫宣稱未來幾年將達成預算平衡，卻可能得靠川普減稅促成經濟繼續成長的預測，藉此獲得更多稅收，可是無法保證這種情況能夠彌補減稅的影響。

川普提出不提高預算上限的開支計畫，有如在向國會叫戰；兩黨國會議員經常同意提高過去幾年協議達成的開支上限，可是川普試圖抗拒這些協議。

川普曾揚言否決2017年為防止政府關閉達成的開支協議，去年邊界築牆經費引發的激戰更導致政府破天荒關閉了35天。

川普白宮太空
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