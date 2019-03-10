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不懂英語有疾病 仍可申請豁免入籍

2019-03-10 13:43世界日報 記者牟蘭╱紐約報導

紐約市長移民事務辦公室舉辦的「了解您的權利」論壇邀請亞平會和法律援助處為民眾帶來...
紐約市長移民事務辦公室舉辦的「了解您的權利」論壇邀請亞平會和法律援助處為民眾帶來相關資訊。 記者牟蘭╱攝影
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亞洲人平等會9日參與紐約市長移民事務辦公室舉辦的「了解您的權利」論壇，並以一位患有失智症前兆且不諳英語華裔老婦成功入籍為例，鼓勵符合資格的移民申請語言或費用等豁免，儘早入籍。

亞平會項目服務執行主任馮郁雯表示，川普上任後反移民氣氛強烈，尤其在聯邦政府嚴格執行「公共負擔」後，引起社區擔憂，符合條件的移民應儘早入籍。

馮郁雯表示，由於語言不通、收入低以及健康問題，許多符合條件的華裔綠卡持有者因不了解相關豁免程序遲遲不敢入籍；但她說，若綠卡持有者的年齡在50歲以上且持有綠卡滿20年，或55歲以上持有綠卡滿15年，可通過相關豁免申請，用他們母語進行入籍考試；而低收入者，也可進行相關入籍費用豁免。

馮郁雯舉例說，曾有一名持有綠卡多年的華裔老婦，因福利問題諮詢該機構，經詢問後，了解該老婦因語言問題及被診斷出患有失智症的前兆，遲遲未申請入籍；不過，在亞平會的幫助下，該名老婦申請了相關豁免，並成功入籍。

法律援助處律師珀斯達(Anthony Posada)表示，無證移民享有自身的權利， 聯邦移民及海關執法局(ICE)執法人員不能在沒有搜查令的情況下，強制他人出示護照，並簽署相關文件；紐約市長移民事務辦公室工作人員還表示，任何一位紐約客都享有教育、醫療、住房和反歧視的保護。

移民綠卡紐約
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