親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

華埠路邊停車比吃飯貴 市議員陳倩雯籲改停車費率

2019-03-10 13:43世界日報 記者金春香╱紐約報導

華埠咪錶停車費上漲至每小時7.5元。 記者金春香╱攝影
華埠咪錶停車費上漲至每小時7.5元。 記者金春香╱攝影
分享

紐約市從去年9月起從從布碌崙(布魯克林)開始全面上漲泊車咪表停車費，至12月五區內停車費全部上調，招致民眾和商家的怨聲；市議員陳倩雯日前致信市交通局，表示停車費上漲對社區影響負面，「停車費都比一頓飯要貴」，要求交通局與華埠社區民眾見面，傾聽意見。

交通局從去年8月公布方案，根據各地段的交通狀況，提高全市約8萬5000個咪表停車收費，從9月4日起率先在布碌崙實施，至12月3日五區內停車費全部上漲，一般車輛停車費上漲至每小時1.25元至7.5元間，商業停車則上漲至每小時5元至8元間。

陳倩雯致信交通局曼哈頓負責人Edward Pincar的信中指出，其辦公室於去年8月24日漲價消息剛剛宣布時就曾致信交通局，詳細說明了停車費上漲對華埠社區產生的負面影響，「停車費從第一小時的3.5元漲至4.5元，之後每小時費用從6元漲至7.5元，對華埠小商家們帶來沉重負擔，而且他們店面門口早就已經缺少停車位置。」

陳倩雯在信中指出，華埠幾條使用率極高、飽受停車費上漲影響的街道，包括且林士果(Chatham Square)至布隆街(Broome St.)之間的勿街(Mott St.)路段，茂比利街(Mulberry St.)和包厘街(Bowery)間的擺也街(Bayard St.)路段，位於加薩林街(Catherine St.)和亞綸街(Allen St.)間的東百老匯路段，位於勿街和包厘街間的喜士打街(Hester St.)路段，位於擺也街和堅尼路(Canal St.)間的茂比利街路段，和位於加薩林街和律勞街(Ludlow St.)間的地威臣街(Division St.)路段。

陳倩雯說，她日前聽到一位華埠居民告訴她，華埠的停車費都比一頓飯要貴，且隨著租金和物價的不斷上漲，停車費的上漲會給已經面臨關門危險的小商家們雪上加霜；她要求交通局與社區展開對話，聽取社區意見，制定符合華埠情況的收費標準。

紐約停車場
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

不懂英語有疾病 仍可申請豁免入籍

2019-03-10 13:43

總統初選風向球愛阿華州 民主黨選民最愛拜登

2019-03-10 13:02

法拉盛白晝槍響2人傷 西語裔槍手逃逸

2019-03-10 12:54

布碌崙華人社區內圍毆拾荒者 1嫌落網

2019-03-10 12:54

冒充FBI電話詐騙 班森賀2華人中招

2019-03-10 12:54

布碌崙、皇后區 3慣竊作案18起

2019-03-10 12:54

阿公病危 醫生透過機器人視訊宣布「你快死了」

2019-03-10 09:32

加拿大越洋航空客機冒煙 緊急轉降紐瓦克機場

2019-03-10 04:19

美日光節約時間 啟動

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

馬納福判決出爐 川普推文「我們沒跟俄羅斯勾結」

2019-03-09 20:29

推文連說三次「他撒謊」 川普：柯恩要求特赦 被我當場拒絕

2019-03-09 20:26

法律戰近50年 美國第一對同婚配偶終獲官方承認

2019-03-09 20:16

川普第六位連絡室主任 夏恩閃辭

2019-03-09 20:14

美國小鎮選舉 山羊當選榮譽鎮長

2019-03-09 17:43

稱前私人律師柯恩曾尋求特赦 川普：我說no

2019-03-09 17:25

拒為維基解密案作證 變性美國大兵再入獄

2019-03-09 16:56

第一千金伊凡卡 獲1億美元預算

2019-03-09 13:27

會計年度花光預算！美國防部花460萬美元買蝦蟹

2019-03-09 13:21

科技巨頭壟斷 美國總統參選人華倫誓言打破霸權

2019-03-09 13:17

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 13:36
看更多

熱門文章

川金二會破局消息封不住 金正恩考慮整肅2親信

2019-03-09 18:43

阿公病危 醫生透過機器人視訊宣布「你快死了」

2019-03-10 09:32

日本高速船疑撞擊海洋生物 逾70人受傷

2019-03-09 19:30

土耳其航空遇亂流！32人受傷 空服員疑斷腿

2019-03-10 11:07

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

影／哈士奇咬斷男童手 18萬網友連署求情免安樂死

2019-03-09 17:58

都是Netflix害的？ 英國每天2300戶停看BBC

2019-03-09 20:19

新飯店擋雅典衛城美景 2萬居民請願喊停蓋

2019-03-09 16:00

美股這波漲勢...恐到頭了

2019-03-09 23:33

哥倫比亞飛機墜毀中東部 機上12人罹難

2019-03-10 06:06

日防衛相：F-35B可在準航母「出雲」號上作業

2019-03-09 19:22

拚經濟 義大利總理：「一帶一路」是機會

2019-03-09 23:52

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

加拿大越洋航空客機冒煙 緊急轉降紐瓦克機場

2019-03-10 04:19

美股多頭滿十歲前夕 美股交出連五黑

2019-03-09 20:12

加拿大政治危機傷形象 杜魯道連任遇苦戰

2019-03-09 23:34

義擬加入「一帶一路」 美：不該參與無益計畫

2019-03-10 08:47

談脫歐協議 英國會領袖責問歐盟玩什麼把戲

2019-03-09 22:15

軍事強人哈夫塔虎視眈眈 恐朝利比亞首都逼近

2019-03-09 22:17

西方遺毒？「侮辱公共道德」 伊朗情侶當眾求婚被捕

2019-03-10 08:29

美日光節約時間 啟動

2019-03-09 23:16

多頭滿十周年前夕 美股連跌五日給你看

2019-03-09 19:43

如何救地球？小行星超堅硬 想炸毀得動用更大能量

2019-03-10 09:09

轉為日光節約時間後的周一股市總跌 投資人周末不好睡

2019-03-09 22:17

中美談判下一步？大陸商務部副部長：我看到希望

2019-03-09 14:26

委內瑞拉電力遭政治綁架？總統馬杜洛批美搞電力戰

2019-03-10 10:33

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

日本116歲阿嬤 金氏紀錄認定全球最長壽

2019-03-09 19:08

日本阪神電鐵限定！桃捷彩繪列車繽紛上路

2019-03-09 15:15

拒為維基解密案作證 變性美國大兵再入獄

2019-03-09 16:56

馬納福判決出爐 川普推文「我們沒跟俄羅斯勾結」

2019-03-09 20:29

預測日本櫻花何時開 AI人腦大對決

2019-03-09 16:08

墨西哥中部夜店發生槍擊案 至少15死4傷

2019-03-10 03:50

委內瑞拉全國一片黑 馬杜洛：美帝搞的鬼

2019-03-09 15:29

委內瑞拉大規模停電洗腎作業停擺 15患者喪生

2019-03-10 08:53

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

中國勢力進入後院 澳洲加強防守太平洋

2019-03-09 21:19

數位領導層亞裔全裁 白人全留 華納兄弟涉族裔歧視挨告

2019-03-09 20:17

貿易談判看到希望？ 川普：不是好協議不會簽

2019-03-09 23:29

基督徒受迫害最嚴重國家 北韓連18年居首

2019-03-09 21:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top