華埠路邊停車比吃飯貴 市議員陳倩雯籲改停車費率

2019-03-10 13:43 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ╱紐約報導



華埠咪錶停車費上漲至每小時7.5元。 記者金春香╱攝影 分享 facebook

紐約市從去年9月起從從布碌崙(布魯克林)開始全面上漲泊車咪表停車費，至12月五區內停車費全部上調，招致民眾和商家的怨聲；市議員陳倩雯日前致信市交通局，表示停車費上漲對社區影響負面，「停車費都比一頓飯要貴」，要求交通局與華埠社區民眾見面，傾聽意見。

交通局從去年8月公布方案，根據各地段的交通狀況，提高全市約8萬5000個咪表停車收費，從9月4日起率先在布碌崙實施，至12月3日五區內停車費全部上漲，一般車輛停車費上漲至每小時1.25元至7.5元間，商業停車則上漲至每小時5元至8元間。

陳倩雯致信交通局曼哈頓負責人Edward Pincar的信中指出，其辦公室於去年8月24日漲價消息剛剛宣布時就曾致信交通局，詳細說明了停車費上漲對華埠社區產生的負面影響，「停車費從第一小時的3.5元漲至4.5元，之後每小時費用從6元漲至7.5元，對華埠小商家們帶來沉重負擔，而且他們店面門口早就已經缺少停車位置。」

陳倩雯在信中指出，華埠幾條使用率極高、飽受停車費上漲影響的街道，包括且林士果(Chatham Square)至布隆街(Broome St.)之間的勿街(Mott St.)路段，茂比利街(Mulberry St.)和包厘街(Bowery)間的擺也街(Bayard St.)路段，位於加薩林街(Catherine St.)和亞綸街(Allen St.)間的東百老匯路段，位於勿街和包厘街間的喜士打街(Hester St.)路段，位於擺也街和堅尼路(Canal St.)間的茂比利街路段，和位於加薩林街和律勞街(Ludlow St.)間的地威臣街(Division St.)路段。

陳倩雯說，她日前聽到一位華埠居民告訴她，華埠的停車費都比一頓飯要貴，且隨著租金和物價的不斷上漲，停車費的上漲會給已經面臨關門危險的小商家們雪上加霜；她要求交通局與社區展開對話，聽取社區意見，制定符合華埠情況的收費標準。