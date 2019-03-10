布碌崙、皇后區 3慣竊作案18起

2019-03-10 12:54 世界日報 記者顏潔恩／紐約報導



市警公布三名慣犯之一的監控圖像，呼籲知情民眾提供線索。 圖／市警提供 分享 facebook

布碌崙(布魯克林)和皇后區自去年出現一夥三名盜竊慣犯，在兩區連續作案達18起，從提款機、商店收銀機或民宅中盜走價值數以萬計的財物，至今尚未落網；市警日前發布通緝令，並提供三嫌之一作案時被監控錄像拍下的影像，呼籲民眾提供線索協助破案。

警方表示，三名慣犯自去年8月至今年2月作案至少18起，在布碌崙犯案4次，另在皇后區犯案14次，竊取至少3萬9500元現金和其他貴重物品。

第一宗案件發生於去年8月14日，位於布碌崙波羅園55街交11大道的住宅內，盜走價值500元的工具；最近一次則發生在今年2月21日，在皇后區牙買加大道133-03號醫療中心盜走轎車牌照(License Plate)。

警方表示，在這些犯案模式中，三人都是從建築樓的後門非法闖入，強行撬開提款機或收銀機盜走現金，或直接抱走提款機、值錢物品等，隨後跳上停在附近的車子逃逸；他們在犯案中大多穿著白色衣服，戴著面罩。

警方近期終於在一處案發地點的監控錄像中捕捉到三嫌之一的樣貌，公布圖片呼籲民眾提供線索；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。