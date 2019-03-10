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冒充FBI電話詐騙 班森賀2華人中招

2019-03-10 12:54世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)班森賀近期出現不法之徒冒充美國聯邦調查局(FBI)探員，電話欺詐民眾的案件，轄管該區的警局已接到至少兩名華裔受騙後報警，分別損失2000多元現金；警方表示，執法部門不可能通過致電或電郵形式聯絡當事人，呼籲民眾警惕此類電話詐騙

據轄管班森賀的市警62分局，一名華裔女子在上個月接到一通陌生男子電話，對方自我介紹叫Jake Wilson，是「FBI探員」；不明所以的受害者一聽說是FBI，十分恐慌，騙徒隨後說她的社安卡號因某些原因遭吊銷，指定她必須去到布碌崙弗布大道123號的蘋果店購買兩張iTune禮卡充值，才能重啟動社安卡號。

受害者上當，到該店面分別購買價值2000元和600元的禮卡，將禮卡號碼和密碼通過電話提供給對方，並遵照指示將禮卡銷毀；受害者之後將此事告知家人，才發現自己上了當，在家人的陪同下到警局報案。

另一名45歲的華裔女子也遭到同樣模式詐騙，接到一通顯示來自華府的電話號碼(202) 900-8089，對方自稱是FBI探員，告知她的社安卡號遭吊銷，需購買禮卡來重新啟動；情急之下，受害者提供價值2300元的禮卡號碼給對方，事後向家人提及才發現受騙並報警。

警方呼籲其他遭到相似詐騙手法的民眾報案，也提醒政府部門絕對不會通過電話或電郵聯絡民眾，更不會要求支付錢財來辦事，接到此類電話應直接掛掉、立即報警，切勿寄錢給陌生人。

FBI詐騙華裔
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