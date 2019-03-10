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布碌崙華人社區內圍毆拾荒者 1嫌落網

2019-03-10 12:54世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

華人社區發生西語裔男子對拾荒者動粗的暴力事件。 圖／市警提供
華人社區發生西語裔男子對拾荒者動粗的暴力事件。 圖／市警提供
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緊鄰布碌崙(布魯克林)8大道華人社區的波羅園(Borough Park)日前發生針對拾荒者的暴力案件，五名西語裔暴徒圍毆、欺侮拾荒者，並搶走拾荒者身上僅有的幾元現金；管轄該區的市警66分局9日宣布抓獲其中一名嫌犯，控以幫派攻擊、搶劫等13項罪名，並繼續通緝另四名嫌犯。

該案發生於2月23日早上6時45分左右，在位於布碌崙波羅園60街交10大道一個華裔經營車廠外，四名年齡介於41歲至61歲的拾荒者靠著關閉的鐵匣門席地而睡。

五名西語裔男子突然出現，對躺在地上的拾荒者拳打腳踢、並拿起推車內的東西砸他們；暴徒們甚至將其中一名受害者從被窩中拽出來，一起上前圍毆，並從一名受害者身上搶走5元現金。

警方接報後感到現場，兩名受害者被送到當地醫院接受治療；另兩名受害者在現場接受治療後拒絕就醫，但其中一人隨後頭部劇烈疼痛，送醫後診斷出嚴重頭部創傷。

警方9日表示，嫌犯之一、29歲的Jesus Guadalupe被捕，控以13項罪名，包括搶劫、三項幫派攻擊(Gang Assault)、四項攻擊、非法侵占他人財產、以及四項騷擾等罪名。

警方仍在尋找其他四名嫌犯，呼籲知情人士立即提供線索；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

拾荒搶劫
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