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法拉盛白晝槍響2人傷 西語裔槍手逃逸

2019-03-10 12:54世界日報 記者洪群超／紐約報導

皇后區法拉盛博生大道(Parsons Blvd)交33大道附近9日下午發生槍擊案，西語裔槍手在街上槍擊兩人後駕車逃逸；事發地點華裔居民眾多，對光天化日當街開槍行凶紛紛表示驚恐不已。而這已是皇后區當日發生的第二起槍擊案件，另一起稍早發生的槍案涉及幫派糾紛，警察向槍手開火致其重傷。

案件發生在當日下午3時44分許，案發地同一街區便有五座基督教堂和一座清真寺，使槍響之後大批警力趕到，封鎖周邊街區，警方挨家挨戶敲門詢問，並一度出動警車駐守幾處宗教場所，但最終排除槍案與宗教有關。

警方表示，經初步調查，槍手為一名西語裔男子，行凶時頭戴黑色線帽，迷彩服式夾克，其所使用的手槍在受害者掙扎反抗中被打落在地，槍手隨後駕駛一輛黑色日產370型號轎車逃跑。

案發後警方呼叫大批後援警力到場協助搜索逃犯，但截止截稿仍無人被捕；警方表示，遭槍擊兩人為西語裔男子，和槍手認識，一人臀部中槍，另一人大腿受傷，送醫治療後沒有生命危險，或因起糾紛而導致開槍，但仍需進一步調查。

事發地點周邊華裔居民眾多，紛紛對白晝發生此類惡性槍案感到驚恐不已。槍案發生地附近一戶住家的華裔女住戶表示，在屋裡並沒有聽到槍響，直到四名警察敲門才知道家門口發生槍擊案件，感到十分驚恐。

帶兩名小孩路過此路口的華裔李女士也表示，每天都和孩子經過此處，竟然光天化日發生槍擊案，「嚇死人了」；周末開車帶著妻女去附近超市買菜的華裔廖先生也說，女兒上的學前班就在事發地一個路口處的幼稚園，路過看到大批警察後當即停車了解情況，「發生這種事情我非常擔心，得搞清楚。」

皇后區近來不太平，槍案頻發，9日清晨4時許剛在歐松公園Liberty大道的一家水煙吧發生涉及幫派糾紛的槍案，一名38歲男子在水煙吧內開槍射傷一名32歲男子，槍手隨後被趕到現場的警方開槍打至重傷；而就在上月，31歲華男顧鑫(Xin Gu，音譯)在法拉盛福樂大道(Fowler Ave)一家夜總會門口等電召車時，遭槍殺身亡。

大批警力到場調查，挨家挨戶尋找目擊證人，並守衛周邊教堂等敏感場所。 記者洪群超...
大批警力到場調查，挨家挨戶尋找目擊證人，並守衛周邊教堂等敏感場所。 記者洪群超／攝影
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槍擊華裔
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