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阿公病危 醫生透過機器人視訊宣布「你快死了」

2019-03-10 09:32聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國加州一位醫師透過機器人的視訊畫面，告訴78歲病患坤塔納（Ernest Quintana）幾天內會過世，引發病患家屬憤怒不滿。院方表示未能符合家屬期望很遺憾，強調未來會更重視病患體驗。

坤塔納三日因慢性肺病呼吸困難，被救護車送往費利蒙市凱薩醫療機構的加護病房。當晚一位護士告訴坤塔納的孫女安娜麗莎‧維哈姆（Annalisia Wilharm）醫生等一下會來巡房，沒多久一台機器人進入病房，醫生出現在視訊螢幕。

當時病房內只有阿公和維哈姆，維哈姆抬頭見到門口有這台機器人，醫生看起來像坐在某個房間的椅子上，然後醫生表示：「我拿到這些核磁共振成像（MRI） ，結果顯示你的肺所剩無幾，我們無能為力。」

維哈姆表示：「我心裡害怕極了，我試著不哭，我努力不尖叫出來……阿公在沒有結縭58年妻子的陪伴下，得知人生最糟的消息。」

維哈姆說，她必須重覆醫生的話給阿公聽，因為阿公左耳重聽，機器人沒辦法到床的另一邊。維哈姆告訴阿公：「醫生在說，也許你接下來要回家接受臨終關懷。對吧？」醫生則回應：「我不確定他是否該回家。」

當阿嬤到院時向院方抱怨醫生告知病情的方式，但一名護士回應：「這是我們的政策，我們就是這樣辦事。」坤塔納送醫兩天後於五日離世。

病患家屬的友人在社群媒體上抱怨，這不該是對病患表達價值與同理心的方式；醫生告訴維哈姆，病患只能安寧治療，吊嗎啡點滴直到過世。該友人表示，醫療科技進步很好，但適用的時間與地點必須黑白分明。

南阿拉米達郡凱薩醫療機構高階副院長蜜雪兒‧加斯基爾-哈米斯（Michelle Gaskill-Hames）表示，這種情況非常罕見，未能達到病患期待深感遺憾。她指出，醫生稍早曾探視過，後來才有視訊電話，視訊不會取代醫生與病患家屬的初步對話，初診時也不會使用。

加州一名醫生用視訊機器人告訴78歲病患，他的日子所剩不多。圖／取自Juliann...
加州一名醫生用視訊機器人告訴78歲病患，他的日子所剩不多。圖／取自Julianne Spangler臉書
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