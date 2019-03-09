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川普第六位連絡室主任 夏恩閃辭

2019-03-09 20:14世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

白宮人事再異動，聯絡室主任夏恩閃辭。 美聯社
白宮人事再異動，聯絡室主任夏恩閃辭。 美聯社
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白宮8日表示，聯絡室主任夏恩(Bill Shine)已辭職，轉投川普競選連任團隊工作；夏恩自去年夏天上任至今才八個月，據稱他與川普的互動並不好，儘管川普政府人事異動頻繁，但此番「閃辭」還是引外界遐想。

白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)8日表示，夏恩是在7日晚向川普提出辭職，總統接受；他之後將以資深顧問身分，加入川普的2020年總統競選團隊。

夏恩曾任福斯新聞主管，因處理性騷擾指控不當被迫離職，去年7月加入川普在白宮的團隊，兼任副幕僚長及聯絡室主任，也是川普任內擔當聯絡室領導的第六人；在他之前，還有史派瑟(Sean Spicer)、杜布克(Mike Dubke)等人。

但也因夏恩出身保守派媒體福斯，他在白宮的服務也被外界解讀是川普與福斯緊密結盟的象徵。

夏恩「閃辭」前一周，「紐約客」雜誌曾發表文章，詳述川普與福斯新聞之間的緊密聯繫，指川普多次透過福斯新聞向他的狂熱支持者傳達信息，並直面來自主持人的諸多有關其政策及治國的辯論。

紐約時報引述白宮官員報導，夏恩8日上午與聯絡室員工開會時透露，他辭職有兩個原因：華府的獨居生活令他想念紐約的家人，其二則是他已讓川普分心，且狀況並未改變。

白宮試圖給夏恩的離職足夠體面，總統及其他官員都口徑一致稱讚；但也有熟悉白宮的消息人士說，給夏恩安排競選團的工作，只是給他點面子。

川普8日發推特肯定夏恩為他及其政府的傑出工作表現，並說，「我們會在白宮想念他，但期待在由他全程參與的2020年總統大選，再與他共事。謝謝比爾及他美好的家庭！」

夏恩當日亦發聲明說，服務川普總統及美國是他人生最值的一段經歷，期待在川普競選連任團隊的工作，也期待有更多時間陪伴家人。

另據CNN引述消息人士報導，川普對夏恩近期在諸多議題上的判斷有所疑問，包括中期選舉及政府關門等。

夏恩原本要陪同川普前往越南參加與北韓的二度峰會，但在啟程前兩天意外被名單移除；川普政府官員在河內為川金會忙前忙後，夏恩卻在保守政治行動會議(Conservative Political Action Conference)「閒逛」，問及他為何出現在此，夏恩則拒絕回答。

與此同時，夏恩閃辭並加盟川普2020競選團並非競選計畫的一部分；實際上，川普競選連任團隊不缺聯絡專家，稍早就已聘請包括CNN前評論員麥肯內妮(Kayleigh McEnany)、墨濤(Tim Murtaugh)等多位行家。

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