推文連說三次「他撒謊」 川普：柯恩要求特赦 被我當場拒絕

2019-03-09 20:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合8日電



川普宣稱柯恩直接要求他特赦。 美聯社 分享 facebook 川普總統8日宣稱，他以前的律師柯恩曾要求他特赦，但被他當場拒絕；這是迄今對柯恩宣誓作證時可能撒謊的最強烈說法，也使他向國會作證的說詞是否可信的論戰尖銳升高。

柯恩則推文否認川普的指控，指責川普又推出另一套謊言。

柯恩是否曾要求特赦的問題已吵了幾天，也成為民主黨向川普發動的鋪天蓋地調查的一個追查要點。

川普搭機前往阿拉巴馬州視察龍捲風災情途中推文說：「壞律師和騙子麥可‧柯恩宣誓作證時，宣稱他從未要求特赦。他那些律師的說法完全不同。他撒謊！此外，他直接要求我特赦。我說不。他再度撒謊！他也非常想到白宮工作。他撒謊！」

柯恩在幾分鐘後就推文寫道：「讓我提醒你，今天是國際婦女節。你可能應該利用今天為你自己的謊言，以及你對凱倫‧麥杜格和史蒂芬妮‧克利佛之類女性的齷齪作為道歉。」

柯恩曾幫川普付錢，要自稱與川普有染的麥杜格和克利佛封口。

柯恩的律師戴維斯7日發表聲明，宣稱聯邦調查局去年4月突然搜查柯恩的住所、辦公室和旅館房間後，川普的代表就私下和在媒體提出特赦的可能性，柯恩也不排除接受。

聲明中宣稱柯恩曾指示律師與川普的律師討論特赦，可是柯恩上周向眾院監督委員會宣誓作證時，卻宣稱他從未要求、也不會接受川普特赦。

柯恩已因向國會撒謊被判三年徒刑，預定5月間入獄，而戴維斯的聲明令人質疑他上周是否又向國會撒謊。

他的法律團隊宣稱他的宣誓證詞完全正確，因為柯恩從未向總統本人要求特赦。

但是，川普的推文駁斥這種說法。他8日稍早也在白宮草坪向記者說，柯恩作證宣稱他從未尋求總統干預「是冷硬的謊言」。

川普的律師朱利安尼7日說，去年5月或6日有人跟他連絡特赦柯恩的可能性，而他表明總統暫時不會考慮或給予任何特赦。

隨著問題越鬧越大，柯恩的法律團隊強調柯恩是川普的親信心腹，如果他想獲得特赦，大可直接找川普，而川普現在宣稱確有其事。