馬納福判決出爐 川普推文「我們沒跟俄羅斯勾結」

2019-03-09 20:29 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普錯誤解讀法官發言，稱馬納福案顯示沒有與俄羅斯勾結，替馬納福抱不平。 歐新社 分享 facebook 競選團隊遭控與俄羅斯串通的川普總統，前任競選總幹事馬納福(Paul Manafort)判刑出爐之後，8日發表推文聲稱勝利；川普在推文中寫道：「馬納福案的法官與律師向全世界大聲表達，我們根本沒有跟俄羅斯勾結。」

然而，聯邦法院法官艾利斯(T.S. Ellis)其實並沒有這麼說，馬納福的辯護律師也沒有做出川普指稱的陳述。

馬納福涉嫌與川普選舉無關的稅務詐騙、銀行詐騙，被判刑47個月；伊利斯法官7日宣布馬納福刑期之前在法庭上強調，馬納福這次受審的官司並不是跟他是否受到任何人指示與俄羅斯串通影響2016年大選有關。

馬納福被判刑之後，他的辯護律師道寧(Kevin Downing)則說，有關馬納福涉及與俄羅斯官方人士串通勾結的傳聞，「絕對是毫無根據的。」

至於川普選舉陣營其他幹部是否與俄羅斯串通，道寧則未進一步說明。

對於馬納福被判刑，川普在阿拉巴馬州巡視龍捲風災區時對媒體記者說：「為馬納福感到非常難過」。

川普也為馬納福抱不平說，過去這段期間對馬納福來說，「肯定很不好過。」

特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查團隊的檢察官，先前曾向法院要求對馬納福從重量刑；馬納福是穆勒「通俄案」調查的對象當中，第一個遭到刑事罪名定罪的被告。

69歲的馬納福向國稅局(IRS)隱瞞為烏克蘭工作的外國收入，並且向銀行申請貸款時虛報收入，遭控8項稅務詐騙、銀行詐騙罪名都被陪審團裁定罪名成立，原本面臨最高20年刑期。

由於他從2018年6月就被關押，過去9個月可扣抵刑期；馬納福遭控另一起非法遊說的官司，他已經向位於華府的聯邦法院認罪，接下來法院宣判時，可能意味著他坐牢時間將會拉長。