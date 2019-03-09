法律戰近50年 美國第一對同婚配偶終獲官方承認

2019-03-09 20:16 世界日報 編譯中心／綜合8日電



美國首對申請結婚許可的男同志伴侶，經歷長達近50年的法律戰後，兩人的婚姻終於獲得官方全面承認。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這對伴侶獲得最後一項認證，兩人三周前已收到社會安全署（SSA）來函，批准他們取得配偶聯邦退休福利的資格。

法新社報導，麥康諾（Michael McConnell）與貝克（Jack Baker）是美國同性婚姻先驅，他們在1971年透過明尼蘇達州未察覺的法律漏洞，並利用一點小技巧取得結婚許可，是美國已知最早合法結婚的同性伴侶，可能也是全球第一對。

明尼蘇達州在1970年代沒有明確禁止同性婚姻，麥康諾和貝克便順勢而為，將貝克的名字改成較為中性的「派特林」（Pat Lyn），而麥康諾也沒有告訴負責辦理的人，他的另一半是男性；兩人因此取得合法結婚許可證，並透過宗教儀式共結連理。

但當地官員發現兩人同性別後，拒絕登錄這段婚姻，兩人的婚姻歷經將近半個世紀的法律戰，直到去年才獲得正式承認。

兩人9月將慶祝結婚49周年。

聯邦最高法院2015年判決同性婚姻合法後，州法官去年裁定兩人婚姻有效，代表他們不需再結一次婚；最後的認可來自聯邦政府，社安署以兩人結婚48年的身分，准予這對77歲的佳偶退休福利。

麥康諾2017年在臉書寫下：「我們非常榮幸能成為先驅。我們在一起的歲月是一趟令人驚喜的旅程。」