科技獨角獸大舉入侵！舊金山房價還會繼續飆

2019-03-08 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國舊金山市原已面臨房價高不可攀、一屋難求的問題。今年一波波科技公司首次公開發行股票（IPO）可望接踵而至，勢必造就更多年輕富豪，房價恐怕還會繼續漲上雲霄。

財經新聞網站MarketWatch報導，今年底前，舊金山市可能新增千成上百位帳面身價在百萬美元以上的科技新貴，這要拜科技公司紛紛排隊等著發行股票上市之賜。

紐約時報7日的報導指出，以舊金山為據點且醞釀近期上市的科技業「獨角獸」包括：App叫車業者Uber和Lyft、職場即時通訊軟體公司Slack、餐點外送公司Postmates、圖片分享網站Pinterest以及民宿租賃平台Airbnb。

近年來舊金山灣區一帶對IPO致富的科技新貴並不陌生，但之前財力雄厚的新來者（如Google和臉書）大致在舊金山市的外圍落腳，員工散布各地。相較下，新一波科技公司則直接進駐舊金山市區，許多員工也打算在市內定居。

垂涎相關商機的不動產仲介商已開始摩拳擦掌。紐時報導指出，一名房仲業者預言，未來五年內，舊金山市內可能再也找不到售價100萬美元以下的單臥房且產權獨立的公寓。他並預測，目前平均售價遠超過百萬美元的獨棟住宅，未來平均行情上看500萬美元。

另一名房仲業者說：「人人都抱著『我要等到明年再賣，因為屆時到處都有富豪等著買』的心態。」

其他房仲業者指出，千禧世代科技業員工喜歡市區的便利性，因為不必買車代步，而且叫餐點外送和休閒娛樂都很方便。

這對其他想在舊金山找平價公寓或房屋的非有錢人來說，可謂壞消息。對中低收入戶而言，房價將變得更高不可攀。根據房地產網站Zumper的資料，在舊金山市租一間單臥房公寓，月租中間價已漲上3,690美元的新高水準，比去年同期漲9%，比紐約市的行情還貴超過800美元。

舊金山市貧富不均差距或許會愈演愈烈，但一些小企業已準備迎接這波錢潮。活動策展公司對紐時表示，即將湧現的這波IPO榮景可能超越1990年代盛況，而這將給辦活動的業者帶來龐大的商機。一名業者估計，科技業辦高級派對的預算可能動輒遠超過1,000萬美元。

電動自行車店已開始累積存貨，預料今年生意會很旺。