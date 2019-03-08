川普前競選主席被判47個月 喊「羞愧丟臉」未道歉

2019-03-08 16:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



馬納福判刑47個月。 美聯社 分享 facebook

曾任川普競選組織主席的馬納福，因當年為烏克蘭政治人物當政治顧問涉及逃稅和銀行詐欺，7日被判47個月監禁，比量刑準則建議的最高24年刑期輕得多；馬納福聞訊表示羞愧和丟臉，但仍沒有為犯行道歉。

馬納福因痛風引起的併發症，坐著輪椅出庭，聽到宣判沒有明顯反應。

這是獨立檢察官穆勒迄今起訴被告獲判的最長刑期，不過他很幸運，因為量刑準則建議的19至24年刑期，對下個月即滿70歲的馬納福有如無期徒刑。

維吉尼亞州亞歷山卓聯邦地區法官艾利斯 (T.S. Ellis)說，雖然馬納福所犯罪行非常嚴重，可是遵照量刑準則會導致不當的嚴酷刑罰。

穆勒的檢察官團隊板著臉聽法官宣判，馬納福則要求法官法外施仁，用幾乎微不可聞的聲音說：「說我感到羞愧和丟臉，實在不足表達我的感受。」

不過，馬納福沒有明白道歉，法官宣判時也提到這點。

馬納福自去年6月即遭收押，等於已服刑九個月。他在華府也承認觸犯與非法遊說有關的罪行，預定下周判刑。

檢方過去兩年兵分二路調查馬納福，對他控以20多款重罪，包括妨礙司法、銀行詐欺、違反遊說法。

馬納福最後同意與他們合作，可是檢察官7日宣稱馬納福沒有對他們的調查提供什麼有用的資料。

在去年夏天由艾利斯主持的審判提出的證據，顯示馬納福在海外帳戶隱藏幾百萬元所得，另外向銀行撒謊獲得幾百萬元貸款。檢察官指稱這種財務詐欺源自貪婪，以及馬納福自以為法律奈何不了他。

檢察官把馬納福稱為毫無悔意的罪犯，沒有為自己犯的罪完全負起責任，而且去年秋天承認觸犯兩款共謀罪，並同意與特別檢察官合作後，還繼續向聯邦檢察官撒謊。

被告律師則以馬納福的年紀、健康問題和沒有犯罪前科，要求從輕發落；法官似乎同意他們的說法，表示除了目前被控的罪狀之外，馬納福的生活無可指摘。

馬納福是穆勒的一個主要調查對象，檢方也希望他協助通俄門調查，可是最後證明他的利用價值很有限；檢方去年11月以馬納福一再向他們撒謊，取消與他達成的認罪協議。