去年200萬美老人被騙 損失7.5億美元

2019-03-08 16:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合7日電



司法部長巴維理對老人詐騙全面宣戰。 美聯社 分享 facebook

針對年長者的詐騙事件暴增，根據司法部統計，過去一年遭到金融詐騙的美國銀髮族高達200萬人，總計被騙走約7億5000萬元；在受害人數與詐騙金額都超過2017年的情況下，司法部7日不僅宣布抓了超過600名嫌犯，並宣示將全力遏阻這股趨勢。

老聯調局長 也險些上當

這是繼財政部消費者金融保護局(CFPB)上周公布最新報告，顯示針對銀髮族的金融詐騙案近年來激增後，另一份凸顯老年人成為歹徒詐騙對象的報告。

司法部長巴維理(William Barr)在7日舉行的記者會中表示，針對老人家的金融詐騙愈來愈猖獗，甚至連曾任聯邦調查局、中央情報局長的老人家韋柏斯特(William Webster)都險些成為受害人；巴維理說，司法部將加強查緝，並保證對這些歹徒「全面攻擊」。

技術支援的假電話 最可惡

司法部說明，謊稱是廠商提供技術支援的電話詐騙，是最令人擔心的老年人詐騙類型；單是2018年就有14萬2000位美國消費者投訴遭這類詐騙，其中很多受害者是銀髮族，而且犯案地點大多在國外，例如從印度客服中心打出的電話。

在這類案例中，受害者通常會看到電腦出現一個訊息，說有技術問題，並附上支援中心的電話；這些訊息看似來自微軟等真正存在的企業，但附上的電話號碼其實是電話客服中心(call center)，而且常常在印度。

一旦受害者去電，對方會提議要遠端控制老人家的電腦，並且說已偵測到電腦上有病毒或其他問題，並建議受害者馬上處理，例如要繳錢安裝安全軟體。

接下來，受害者會被轉接給在美國的歹徒同夥，這些人負責在美國收錢再匯到國外。

對此聯邦政府過去一年積極查緝，總共找出600多名嫌犯，並起訴了其中260多人，規模之大堪稱史上之最。

針對最弱勢族群 特別卑劣

「今日美國報」與法新社報導，巴維理在記者會上宣示，「對於老年目標的詐騙，是針對社會上最弱勢的族群」，當局將「全面狙擊這類犯罪」。

巴維理說：「這類犯罪特別卑劣，而且是個成長中的大問題，之所以卑劣是因為受害者通常弱勢，而且以其人生階段來說，通常沒什麼機會復元，所以詐騙損失他們的打擊很大。」

財政部消費者金融保護局上周公布的最新報告也顯示，針對銀髮族的金融詐騙案近年來激增，從2013年至2017年躍升四倍之多，而且熟人所為的平均詐騙金額達5萬元，幾乎是陌生人所為平均金額的三倍。

報告也顯示，受害者的年齡層愈高，案例占比也愈高。