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華男購7房 改建大麻屋被捕

2019-03-08 14:34世界日報 洛杉磯訊

三名美國南加州華裔居民，涉嫌利用由中國匯出的鉅款購置房屋，並將房屋改建為非法的大麻種植屋，於7日被捕，面臨觸犯聯邦法律的非法種植、銷售、持有大麻等控罪。執法機關已展開沒收涉案的七棟房子，聯邦檢察官辦公室估計，這七處被轉用為大麻生產地的房地產總值逾500萬美元。

三人分別為37歲的奇諾居民李霖（Lin Aaron Li），42歲阿罕布拉市居民Ben Chen，44歲的巴沙迪那市居民Jimmy Yu。執法人員在搜查Li的住宅時，發現8萬元現金，以及在奇諾（Chino）、奇諾岡（Chino Hills）和安大略（Ontario）等地共七處的大麻生產地，查獲共約1650株大麻。

聯邦檢察官辦公室文件顯示，李霖是房產經紀人，他策畫購買這些房屋，資金來自中國，並將屋主真實身分掩蓋，多所房屋的屋主資料都是虛假的（Straw Buyer）。他還成立了一個空殼公司，購入房產後，轉到該空殼公司名下，而他則是這些產業的房產經理。

這些被改造成大麻屋的房子，日常由Ben Chen和Jimmy Yu打理。兩人負責販賣大麻以及受理被退貨的大麻。這些大麻大都被運往加州及內華達州銷售。根據法庭文件，為掩人耳目，李霖偽造房屋的租賃合約，並按時支付產業稅和水電費，並通過偷電，掩飾房屋種植大麻所需要的大量電力。

其中一所房子是在2015年，被一位據稱是某家有限公司CEO，以78萬2000美元購買。而這家公司由李霖成立，該公司還從一家香港銀行收到100萬美元匯款。李霖以房屋經紀人與房產經理的身分，收到所謂的中介費及管理費用。在2018年，鄰居投訴李霖在奇諾岡的一棟房屋內傳出刺鼻的大麻味，而該房屋平時並不見有人居住。

七處大麻屋是在2013至2017年間購置，購價總共約406萬7882美元。2018年6月，執法部門在奇諾岡再次搜索的一棟大麻屋，懷疑是該案的第八棟大麻屋，當場查獲1038株大麻。

檢察官Nick Hanna表示，在大麻合法的州，看到很多外國資金湧入做起大麻生意，這些大麻很多都被運往外州銷售。然而在住宅區進行非法毒品生產交易，替守法的屋主帶來風險，會使社區敗落，同時還會從公用事業竊用電源等。

此次行動由聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局，以及國土安全部屬下的國土安全調查處（HSI）合作進行，共經歷了14個月的偵查才收網逮人。

大麻檢察官洛杉磯
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