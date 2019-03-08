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防俄國竊取情報 穆勒聲請保存通俄案320萬份文件

2019-03-08 14:29世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國聯邦特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查團隊7日向聯邦法院法官指出，如果依照法律程序交出數百萬份「通俄案」的機密調查文件，俄羅斯可能趁機從這批檔案當中獲取重要情報，並且用來對付美國。

美特檢穆勒。 美聯社
美特檢穆勒。 美聯社
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一家俄羅斯企業被控資助一所位於聖彼得堡(St. Petersburg)的網軍機構案開庭前，穆勒調查團隊檢察官卡拉維斯(Jonathan Kravis)在聽證會上向法官指出，調查小組在查案過程中總共取得的320萬份屬於「敏感資料」的調查文件，雖然絕大多數相對來說都是無害的，但如果針對這些資料深入分析，有心人士還是可以從中推斷與美方調查行動有關的重要秘密。

卡拉維斯舉例說，如果這些資料中包括政府單位先前不曾獲得的資料，那麼有心人士就可以利用這些訊息來「重新操控調查行動的步驟。」

他在法庭上指出：「外國敵人可能利用這些資料，做為將來如何能夠保密而不讓消息走露的參考。」

2018年10月間，法律專家與國家安全專家便曾對美國廣播公司(ABC)指出，俄羅斯方面極可能利用美國法律制度來取得穆勒調查小組獲得的情報訊息，或者調查過程中其他與美國相關的機密。

美國聯邦地方法院法官費德瑞契(Dabney Friedrich)先前曾對穆勒小組的調查文件下達不得公開的嚴格命令，包括機密資料必須保存在瑞德史密斯( Reed Smith)的美國辦公室，訊息也不能與任何在俄羅斯的人士分享。

法官也指派一名俗稱「防火牆律師」的職位，確認哪些資訊可以與什麼對象分享。

俄羅斯通俄門
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