未出先轟動 「穆勒報告」成暢銷書 登亞馬遜貪腐類榜首

2019-03-08 14:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



雖然調查通俄門的獨立檢察官穆勒尚未提出調查報告，但是「穆勒報告」已成為暢銷書。

穆勒對俄國干預2016年美國選舉的調查已進入尾聲，而一家出版公司展開預售，訂購量立刻急速竄升，登上亞馬遜網站政治貪腐類書籍榜首，在亞馬遜所有暢銷書排名188。

「紐約郵報」報導，天馬出版公司 (Skyhorse)這本「穆勒報告：特別檢察官對唐納‧川普、俄國和共謀的最後報告」，保證附有憲法和犯罪法學者兼律師德修維茲 (Alan Dershowitz)寫的前言。

但是，調查報告會不會公開發表還不明。穆勒必須向司法部長巴維理提出報告，由後者決定報告內容有多少能向民眾公開。

如果報告不公開，天馬也無法出書，屆時也不會向花了9.4元買平裝本，或花7.99元買Kindle版的人收錢。

政府的報告並沒有版權，因此任何出版商都可以出版任何公開的資料，天馬不可能獨占利益，其他出版公司也磨刀霍霍。

Scribner出版公司已與「華盛頓郵報」合作，準備推出臆測性的穆勒報告，並附上「自始即報導這個新聞的華郵記者的分析」。

該公司說：「我們將全文發表公開的一切資料，然後在兩、三天內推出電子書，五至八天內出版平裝本。」

Scribner版本在亞馬遜暢銷書排行榜只排在1394名。

政府的調查報告早有暢銷前例，調查柯林頓總統的「史達報告」，以及華倫委員會調查甘迺迪總統遇刺的報告，都曾暢銷一時。一家出版公司40年前出版的水門案錄音謄本，也接到50萬本訂單。