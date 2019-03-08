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凱利：川普幕僚長是最無趣工作 勸穆瓦尼「趕快逃」

2019-03-08 14:17世界日報 編譯黃秀媛／綜合7日電

前美國白宮幕僚長凱利(John Kelly)卸下白宮幕僚長，淡出政壇兩個多月後，6日首度表示他不同意川普政府的一些政策，尤其是移民政策；凱利說，擔任川普幕僚長是他做過最無趣的工作，如果當年是喜萊莉．柯林頓當選總統，也找他當幕僚長，他會欣然從命。

前白宮幕僚長凱利談心路歷程。 美聯社
前白宮幕僚長凱利談心路歷程。 美聯社
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不過，凱利不願談論川普總統曾出面干預，讓女兒伊凡卡和女婿庫許納獲得高級安全資格的報導。

凱利在杜克大學出席問答座談，並未否認川普繞過正規程序，讓庫許納夫婦獲得安全資格，以及他後來留下備忘錄說明他的顧慮的報導，只宣稱他認為與總統的這類交談屬於應該保密的總統特權；不過，他一再強調言論自由的重要性。

他雖然態度審慎，話說得也很技巧，卻仍忍不住修理川普這個原來的主子，宣稱如果當年是喜萊莉‧柯林頓當選總統，並請他當幕僚長，他會欣然從命。

他說：「撇開政治不談，這是為了治理國家。」

凱利當著數百人答覆範圍廣泛的各種問題，是他去年底離開白宮以來，首次公開談論在川普政府服務的心路歷程。

這名已退役的四星上將，原任川普的國土安全部長，不過他宣稱2017年7月出任白宮幕僚長是「我做過的最無趣的工作，不過這也是我做過的最重要的工作」。

凱利一再顯示他不同意川普的移民政策，並批評政府處理美墨邊界移民兒童的做法。

他也反對川普一再宣稱，許多企圖入境的移民是罪犯的說法。

「他們絕大多數不是罪犯。」凱利說，「他們是為經濟目的到美國。我不怪他們這樣做。」

他沒有替川普宣布全國緊急狀態，以獲得在美墨邊界築牆經費的做法辯護，因為「我們不需要從東岸到西岸，築起一道牆。」

他也不同意在邊界部署軍隊，「一般來說，我會尋求用別的方法這樣做。」

凱利表示，川普上台才幾天就宣布旅行禁令，是白宮幕僚沒有經驗，未按照正常程序向有關的政府部會徵求意見所犯的錯誤。

凱利否認他自認為是川普白宮的「大人」的報導，表示「我認為屋子裡的每一個人都是大人。」

他也打趣說，他決定應該離開白宮時，勸接任的穆瓦尼(Mick Mulvaney)「趕快逃」。

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