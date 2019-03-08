絕對忠誠？ 川普帳房曝光 40年老臣恐倒戈

2019-03-08 14:22 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普從來不介意自我吹捧或炫耀賣弄，但他在川普集團(Trump Organization)的重要心腹、財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)，行事風格卻低調內斂，與老闆形成明顯對比；但川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)連續在國會作證後，不僅魏索柏格的神祕面紗被揭開，也成了民主黨調查的目標。

魏索柏格身為川普集團帳房，地位重要，但川普卻甚少公開談及，就連川普所寫的「交易的藝術」(The Art of the Deal)書中，也沒有隻字半語提到魏索柏格。

美國總統川普。美聯社 分享 facebook

柯恩國會作證 提到他近20次

繼川普前任私人律師柯恩日前赴國會作證後，根據美聯社報導，至少有一個由民主黨領導的眾院委員會已經準備傳喚魏索柏格，要他作證說明川普的財務狀況、稅務狀況以及封口費。

柯恩在國會作證時，提到魏索柏格的名字將近20次之多。

川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)曾在2016年大選期間接受華爾街日報訪問時說，魏索柏格是一個非常熱情的人，絕對忠誠，「數十年來跟我父親還有我們家，一直站在同一陣線。」

言猶在耳，為川普家族效命約40年之久的魏索柏格，2018年夏天已經獲得聯邦檢方豁免刑責，換取他配合調查川普支付「封口費」給緋聞對象是否觸法。

71歲的魏索柏格可以說是站在川普背後的重要幕僚，處理川普各種帳目、稅務、投資與貸款事宜，不招搖，不張揚，帶著神秘色彩。

沒推特沒臉書 午餐吃同一家

魏索柏格原本多年來都是民主黨員，但2016年大選期間轉為加入共和黨；他沒有推特帳號，也沒有臉書帳號。

數十年來，他的生活可以說是一成不變，一直住在紐約市近郊的長島(Long Island)有三個房間的單層牧場式平房，每天到川普大樓(Trump Tower)報到上班，就連每天下樓吃午餐幾乎也都到同一家餐廳。

曾在撰寫「川普家族：橫跨三代的房地產商人與一位總統」(The Trumps: Three Generations of Builders and a President)過程中採訪過魏索柏格的作家布萊爾(Gwenda Blair)說，魏索柏格可以說一個極度乏味的人，眼睛盯著表格仔細瞧，手指忙著猛按計算機。

書中說：「雖然他身處於核心當中的核心，可是他真的是一個完全不會引起注意的人，很少受到注意目光。這就是他的職責，不要受到注意。」

不招搖不張揚 輔佐川普三代

1973年，魏索柏格開始在川普父親老川普(Fred Trump)的布魯克林(Brooklyn)辦公室工作；川普興建位於紐約第五街的川普大樓時，負責管帳的就是魏索柏格，川普收購大西洋城(Atlantic City)幾家賭場以及後來走上破產，帳房也一直都是魏索柏格。

2004年，在川普製作兼主持的「誰是接班人」(The Apprentice)其中一集，魏索柏格罕見的在電視上曝光，擔任客座評審。

川普贏得總統大選之後，成立信託基金將個人企業交棒給兩個兒子接手，魏索柏格是唯一獲得任命擔任輔佐角色的非川普家族人士。

魏索柏格的家庭與川普集團也有著密切關係，兒子巴瑞(Barry)是中央公園川普沃爾曼滑冰場(Trump Wollman Rink)主管；另一個兒子傑克(Jack)提供貸款給川普集團的「階梯資本公司」(Ladder Capital)高層主管。

根據財務申報資料，去年「階梯資本公司」貸款給川普集團的金額超過1億元。