絕對忠誠? 川普帳房曝光 40年老臣恐倒戈

2019-03-08 14:22 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



美國總統川普從來不介意自我吹捧或炫耀賣弄,但他在川普集團(Trump Organization)的重要心腹、財務長魏索柏格(Allen Weisselberg),行事風格卻低調內斂,與老闆形成明顯對比;但川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)連續在國會作證後,不僅魏索柏格的神祕面紗被揭開,也成了民主黨調查的目標。

魏索柏格身為川普集團帳房,地位重要,但川普卻甚少公開談及,就連川普所寫的「交易的藝術」(The Art of the Deal)書中,也沒有隻字半語提到魏索柏格。

柯恩國會作證 提到他近20次

繼川普前任私人律師柯恩日前赴國會作證後,根據美聯社報導,至少有一個由民主黨領導的眾院委員會已經準備傳喚魏索柏格,要他作證說明川普的財務狀況、稅務狀況以及封口費。

柯恩在國會作證時,提到魏索柏格的名字將近20次之多。

川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)曾在2016年大選期間接受華爾街日報訪問時說,魏索柏格是一個非常熱情的人,絕對忠誠,「數十年來跟我父親還有我們家,一直站在同一陣線。」

言猶在耳,為川普家族效命約40年之久的魏索柏格,2018年夏天已經獲得聯邦檢方豁免刑責,換取他配合調查川普支付「封口費」給緋聞對象是否觸法。

71歲的魏索柏格可以說是站在川普背後的重要幕僚,處理川普各種帳目、稅務、投資與貸款事宜,不招搖,不張揚,帶著神秘色彩。

沒推特沒臉書 午餐吃同一家

魏索柏格原本多年來都是民主黨員,但2016年大選期間轉為加入共和黨;他沒有推特帳號,也沒有臉書帳號。

數十年來,他的生活可以說是一成不變,一直住在紐約市近郊的長島(Long Island)有三個房間的單層牧場式平房,每天到川普大樓(Trump Tower)報到上班,就連每天下樓吃午餐幾乎也都到同一家餐廳。

曾在撰寫「川普家族:橫跨三代的房地產商人與一位總統」(The Trumps: Three Generations of Builders and a President)過程中採訪過魏索柏格的作家布萊爾(Gwenda Blair)說,魏索柏格可以說一個極度乏味的人,眼睛盯著表格仔細瞧,手指忙著猛按計算機。

書中說:「雖然他身處於核心當中的核心,可是他真的是一個完全不會引起注意的人,很少受到注意目光。這就是他的職責,不要受到注意。」

不招搖不張揚 輔佐川普三代

1973年,魏索柏格開始在川普父親老川普(Fred Trump)的布魯克林(Brooklyn)辦公室工作;川普興建位於紐約第五街的川普大樓時,負責管帳的就是魏索柏格,川普收購大西洋城(Atlantic City)幾家賭場以及後來走上破產,帳房也一直都是魏索柏格。

2004年,在川普製作兼主持的「誰是接班人」(The Apprentice)其中一集,魏索柏格罕見的在電視上曝光,擔任客座評審。

川普贏得總統大選之後,成立信託基金將個人企業交棒給兩個兒子接手,魏索柏格是唯一獲得任命擔任輔佐角色的非川普家族人士。

魏索柏格的家庭與川普集團也有著密切關係,兒子巴瑞(Barry)是中央公園川普沃爾曼滑冰場(Trump Wollman Rink)主管;另一個兒子傑克(Jack)提供貸款給川普集團的「階梯資本公司」(Ladder Capital)高層主管。

根據財務申報資料,去年「階梯資本公司」貸款給川普集團的金額超過1億元。