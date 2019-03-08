親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：是同名同姓粉絲

絕對忠誠？ 川普帳房曝光 40年老臣恐倒戈

2019-03-08 14:22世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普從來不介意自我吹捧或炫耀賣弄，但他在川普集團(Trump Organization)的重要心腹、財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)，行事風格卻低調內斂，與老闆形成明顯對比；但川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)連續在國會作證後，不僅魏索柏格的神祕面紗被揭開，也成了民主黨調查的目標。

魏索柏格身為川普集團帳房，地位重要，但川普卻甚少公開談及，就連川普所寫的「交易的藝術」(The Art of the Deal)書中，也沒有隻字半語提到魏索柏格。

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
分享

柯恩國會作證 提到他近20次

繼川普前任私人律師柯恩日前赴國會作證後，根據美聯社報導，至少有一個由民主黨領導的眾院委員會已經準備傳喚魏索柏格，要他作證說明川普的財務狀況、稅務狀況以及封口費。

柯恩在國會作證時，提到魏索柏格的名字將近20次之多。

川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)曾在2016年大選期間接受華爾街日報訪問時說，魏索柏格是一個非常熱情的人，絕對忠誠，「數十年來跟我父親還有我們家，一直站在同一陣線。」

言猶在耳，為川普家族效命約40年之久的魏索柏格，2018年夏天已經獲得聯邦檢方豁免刑責，換取他配合調查川普支付「封口費」給緋聞對象是否觸法。

71歲的魏索柏格可以說是站在川普背後的重要幕僚，處理川普各種帳目、稅務、投資與貸款事宜，不招搖，不張揚，帶著神秘色彩。

沒推特沒臉書 午餐吃同一家

魏索柏格原本多年來都是民主黨員，但2016年大選期間轉為加入共和黨；他沒有推特帳號，也沒有臉書帳號。

數十年來，他的生活可以說是一成不變，一直住在紐約市近郊的長島(Long Island)有三個房間的單層牧場式平房，每天到川普大樓(Trump Tower)報到上班，就連每天下樓吃午餐幾乎也都到同一家餐廳。

曾在撰寫「川普家族：橫跨三代的房地產商人與一位總統」(The Trumps: Three Generations of Builders and a President)過程中採訪過魏索柏格的作家布萊爾(Gwenda Blair)說，魏索柏格可以說一個極度乏味的人，眼睛盯著表格仔細瞧，手指忙著猛按計算機。

書中說：「雖然他身處於核心當中的核心，可是他真的是一個完全不會引起注意的人，很少受到注意目光。這就是他的職責，不要受到注意。」

不招搖不張揚 輔佐川普三代

1973年，魏索柏格開始在川普父親老川普(Fred Trump)的布魯克林(Brooklyn)辦公室工作；川普興建位於紐約第五街的川普大樓時，負責管帳的就是魏索柏格，川普收購大西洋城(Atlantic City)幾家賭場以及後來走上破產，帳房也一直都是魏索柏格。

2004年，在川普製作兼主持的「誰是接班人」(The Apprentice)其中一集，魏索柏格罕見的在電視上曝光，擔任客座評審。

川普贏得總統大選之後，成立信託基金將個人企業交棒給兩個兒子接手，魏索柏格是唯一獲得任命擔任輔佐角色的非川普家族人士。

魏索柏格的家庭與川普集團也有著密切關係，兒子巴瑞(Barry)是中央公園川普沃爾曼滑冰場(Trump Wollman Rink)主管；另一個兒子傑克(Jack)提供貸款給川普集團的「階梯資本公司」(Ladder Capital)高層主管。

根據財務申報資料，去年「階梯資本公司」貸款給川普集團的金額超過1億元。

川普民主黨
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

凱利：川普幕僚長是最無趣工作 勸穆瓦尼「趕快逃」

2019-03-08 14:17

影／不是我！否認囚禁性奴 勞凱利專訪失控暴走

2019-03-08 13:23

華男購7房 改建大麻屋被捕

2019-03-08 14:34

逃稅、銀行詐欺 川普前競選總幹事判刑47月

2019-03-08 14:31

防俄國竊取情報 穆勒聲請保存通俄案320萬份文件

2019-03-08 14:29

未出先轟動 「穆勒報告」成暢銷書 登亞馬遜貪腐類榜首

2019-03-08 14:28

美伊利諾州富翁州長提議廢單一所得稅率

2019-03-08 11:52

「體制強暴了我」軍中性侵不斷 傳奇女飛官為何有苦難言？

2019-03-08 11:00

美馬里蘭州眾議會通過 允絕症病患獲醫療協助結束生命

2019-03-08 10:37

川普前私人律師控告川普集團 拖欠訴訟費

2019-03-08 09:42

稅務和銀行詐欺罪 川普前競選總幹事被判坐牢47個月

2019-03-08 08:40

全美大城首例！費城禁止無現金商店

2019-03-08 00:35

美參議員自爆 從軍時遭性侵

2019-03-08 00:12

人口普查+公民身分調查 又一聯邦法官打回票

2019-03-07 19:58

參院表決緊急命令 共和黨4人恐倒戈 川普疾呼團結

2019-03-07 19:58

美國陸軍疏失 中俄移民新兵個資外洩故鄉親人恐遭迫害

2019-03-07 18:18

「每月都有D日」 共和黨議員：移民大軍像諾曼第登陸

2019-03-07 17:29

民主黨國會4聽證會 向國安部長詰問川普移民政策

2019-03-07 17:24

人口普查局向國安部索移民個資 包含敏感資料

2019-03-07 17:07

美貿易逆差8913億創新高 川普遭打臉？不能全怪他

2019-03-07 17:05

「推特稅」8年將屆 金山添福？添禍？

2019-03-07 16:56

《金山人語》矽谷食客度小月？

2019-03-07 16:24

交通事故頻傳 舊金山市長布里德要求整頓

2019-03-07 16:03

川普溫馨致電 幫垂死鐵粉「打氣」

2019-03-07 14:55

川普競選前 傳試圖掩蓋中學成績單

2019-03-07 14:54

美總統忙國家大事 仍抽空開支票「遮醜」

2019-03-07 14:54

連任與否 川普認關鍵在股市、經濟

2019-03-07 14:53

川普收禮清單洋洋灑灑 習近平致贈瓷器最值錢

2019-03-07 14:34

新州共和黨男議員戴珍珠項鍊抗反槍 惹議

2019-03-07 14:20

美參議員自爆軍中遭性侵 不信任體制「像被再次強暴」

2019-03-07 14:13

川普傳聲筒 民主黨拒福斯新聞辦初選辯論

2019-03-07 13:16

全美10大宜居城 中西部3市入榜

2019-03-07 13:03

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 13:36
看更多

熱門文章

歐洲最新研究證實：吃「精液」能長壽 千萬別浪費啊！

2019-03-07 23:52

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

2019-03-08 09:06

川普把庫克錯叫成蘋果 庫克幽默反擊但非果粉看不到

2019-03-08 08:34

CNN：新加坡擬向美購F35 跟中國大陸有什麼關係？

2019-03-07 15:11

注意！到義大利五鄉地穿拖鞋 最高罰8.8萬元

2019-03-07 15:14

想成功？ 億萬富豪每天做這六件例行小事

2019-03-07 18:39

「體制強暴了我」軍中性侵不斷 傳奇女飛官為何有苦難言？

2019-03-08 11:00

英王室社群小編出手 狂刪辱罵梅根留言

2019-03-07 23:17

影／美非裔男在自家庭院撿垃圾 竟遭路過員警握槍盤查

2019-03-07 18:02

全美大城首例！費城禁止無現金商店

2019-03-08 00:35

蘋果一半美國員工沒大學學歷 庫克引以為傲

2019-03-07 21:45

為何川普要中國簽協議又盼美股大漲 恐難兩全？

2019-03-08 00:35

華爾街：「牛市」瀕臨危機

2019-03-08 03:05

消失的一頁找到了 愛因斯坦手稿完整重現

2019-03-07 17:48

【重磅快評】川金會破局後 金正恩在想甚麼？

2019-03-08 09:21

銀行股價位便宜卻不受青睞？ 專家點出投資人不捧場原因

2019-03-07 18:21

道瓊重挫逾200點 ECB下修成長展望添疑慮

2019-03-08 07:02

反制美國圍堵 華為設3大戰線

2019-03-08 00:21

美國國家公園步道石塊 驚見恐龍腳印

2019-03-07 22:39

華為狀告美加 恐掀「逆火效應」

2019-03-08 00:44

大陸30歲世代如何進軍海外炒房？ 全靠這類網站搞定

2019-03-07 20:56

GG了！馬斯克抽大麻 美國防部檢討他的安全許可

2019-03-08 13:08

華為握有證據...美入侵伺服器

2019-03-08 02:57

實體錢包來日不多了！ 剩這2大障礙尚待克服

2019-03-07 17:53

歐洲央行轉向鴿派 年底前不升息

2019-03-08 03:05

電影效果太強 隕石比想像中堅硬

2019-03-07 16:20

反擊！華為控告美國政府違憲 北京當局支持

2019-03-08 00:13

華為告美國 意在歐洲市場

2019-03-07 21:58

馬哈地：我支持慷慨的中國而不支持易變的美國

2019-03-08 14:11

川普：美中貿易談判取得良好進展

2019-03-08 05:20

影／不是我！否認囚禁性奴 勞凱利專訪失控暴走

2019-03-08 13:23

蘋果直搗高通地盤 將聘1,200研發人才

2019-03-08 03:05

資金到位！特斯拉上海廠獲中資銀行5.21億美元貸款

2019-03-08 07:39

印度學者：中國疑與巴國恐怖組織勾結

2019-03-07 16:10

華為大動作告美政府 恐加深美中敵意

2019-03-08 08:21

德國：不想將華為排除5G網路 將加嚴安全標準

2019-03-08 08:25

卡達發債120億美元 認購熱

2019-03-07 23:16

惡魔崇拜作風惹議 星臨時取消瑞典樂團演出

2019-03-08 00:01

分析師評估 瑞薩出售晶圓廠才能救市占

2019-03-08 01:34

北韓疑重建飛彈發射場 川普：對金正恩失望

2019-03-08 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top