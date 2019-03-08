影／不是我！否認囚禁性奴 勞凱利專訪失控暴走

2019-03-08 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國節奏藍調歌手勞凱利（R. Kelly）2月底被控10項加重性侵罪後，CBS新聞6日播出一段獨家專訪片段，只見勞凱利當著主播的面失控地大吼大叫，聲稱被控罪名都是謊言，前妻毀滅他的名譽，脫序的行徑引發熱議。

在訪談片段中，勞凱利激動地告訴《CBS This Morning》主播金恩（Gayle King），「都經歷過風風雨雨，是要多蠢才會去扣留某人，我是要多笨才會這麼做？」

整場訪談變得越來越情緒化，勞凱利邊說邊提高聲量，接著直接面對攝影機鏡頭，要觀眾「忘記部落格」，忘記對他的感覺，恨他也罷、愛他也罷，但是要用常識想想，在他經歷過「瘋狂過往」後，是有多笨才會突然覺得「我需要變成野獸，違反女孩的意願扣留她們，然後把她們圈養在地下室裡？」淚流滿面的勞凱利說道：「這不是我」

勞凱利否認今年初以來的一切有關性侵的指控，稱他「沒做這檔子事情，不是我」，還稱他正為他的生命「奮戰」。接著突然站起，用拳頭敲著自己的胸膛，質問「你們所有人是不是想殺我？」

在另外一段訪談中，勞凱利聲稱他在三周前第一次親自踏進銀行，才發現好多人從偷他的錢，接著又痛批他的前妻試圖毀滅他的名譽，又讓他無法表演，要他怎麼去支付撫養費。

勞凱利多年來爭議纏身、屢屢被告上法庭，早在1994年就與當時才15歲的女歌手艾利亞(Aaliyah)秘密成婚，兩人的婚姻後來被撤銷。2002年因被控21項兒童色情罪而遭到逮捕，最後靠著律師的訴訟技巧成功脫身。

勞凱利最近期爭議發生在2017年，被20多年來一直追蹤調查他的Buzzfeed記者指稱從事「性邪教」，將多名性伴侶們與家人分開，嚴格控制日常生活，更多人因此出面指控勞凱利涉嫌與未成年人發生性關係、強制性行為與家暴。

Lifetime頻道1月播出的六集紀錄片「Surviving R. Kelly」將勞凱利推上風口浪尖，多位女性在鏡頭前控訴自己在1990年代被凱利性虐、違反她們的意願、沒收手機、限制飲食與不准他們聯絡家人，伊利諾州與喬治亞州當局隨即展開調查。