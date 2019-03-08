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美伊利諾州富翁州長提議廢單一所得稅率

2019-03-08 11:52聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國伊利諾州州長普立茲克（J.B. Pritzker）7日踏出兌現選舉承諾的第一步，提議可增加稅收34億美元（約台幣1056億元）的累進稅率。普立茲克去年競選時曾說，要讓富人支付更高的所得稅。

這位民主黨籍的億萬富翁普州長想要廢除伊州的單一稅率，加入美國其他35個州的陣營，要求所得較高人士繳交較高稅率。伊州目前稅率為4.95%，他主張收入一萬到十萬美元者適用4.9%的稅率，十萬到25萬美元者4.95%，收入達100萬美元或更高者課徵最高稅率7.95%且無扣除額。

他表示，按照新制，97%州民可減稅。

普立茲克去年秋天的資產淨值高達32億美元，在富比世全美400富豪排行榜中名列第251名，他說：「伊利諾州的均一稅率制對中產階級和努力想躋身中產階級者並不公平。像我這樣的人應該多繳點，各位應該少繳些。」

根據全國州議會聯合會（The National Conference of State Legislatures），美國41個擴大稅基的州裡，除科羅拉多、印第安納、密西根、賓州、猶他、伊利諾六個州外，全都採用累進稅率制。

不過，單一稅率明載於伊利諾州1971年的州憲法。普立茲克修正案必須獲得州議會五分之三多數同意，最後由選民通過，最早可能2020年11月大選期間票決。

此外，他將增加提供兒童稅務優惠，每人100美元，並提高住宅稅務優惠--從繳稅額的5%增至6%--以減緩伊州房產稅衝擊，伊州稅率為全美最高的幾州之一。

普立茲克說，新增歲收將用來降低持續多年的預算赤字，預估7月1日起的會計年度，預算赤字將超過30億美元。

美國伊利諾州民主黨籍億萬富翁州長普立茲克7日提議廢除單一所得稅率，改為可增加稅收...
美國伊利諾州民主黨籍億萬富翁州長普立茲克7日提議廢除單一所得稅率，改為可增加稅收34億美元的累進稅率。美聯社
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