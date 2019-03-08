親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河講當年慘況籲三思

少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

美馬里蘭州眾議會通過 允絕症病患獲醫療協助結束生命

2019-03-08 10:37聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國馬里蘭州州眾議會議員7日表決通過法案，允許絕症病人在醫生協助之下結束自己的生命。

州眾議會以74比66票通過本案，73位民主黨籍和1位共和黨籍議員投贊成表，25位民主黨籍和41位共和黨籍議員投反對表。

這項臨終醫療協助方案將允許經醫生鑒定壽命剩不到六個月的成人，可以取得終結生命的處方藥。醫師須證明病人有能力做此決定，而處方藥只能自行使用。支持者說，此案已包含防護機制。例如，病人必須提出三次請求，包括單獨與醫師討論一次。

此案接下來會送往州參議會，但支持和反對陣營均深刻辯論形成其個人觀點的親身經驗。

民主黨籍的州眾議會議員巴雷特（Sandy Bartlett）提起自己數年前接受乳癌治療，連呼吸都感到極端痛苦的經歷。巴雷特後來逐漸康復，但她知道許多人並沒有。她說：「如果事情不一樣，對我而言，而不是我愛的人，是我只剩痛苦的六個月可活，或者我被診斷患有絕症，沒剩多少時日，我不想要任何人逼我活在痛苦中。」

反對者則擔心，較年老脆弱的人可能容易接受別人施壓，要他們提早結束生命。

美國現在有七個州立法允許臨終醫療協助，分別是科羅拉多、夏威夷、蒙大拿、奧瑞岡、佛蒙特、華盛頓和加州，另外華府也允許。

法案若經馬里蘭州州參議會通過，還需要共和黨籍的州長霍根（Larry Hogan）簽署才能成為法律。霍根上月表示，若法案送到他桌上，會仔細考量。

癌症病患服用的化療藥物檔案照。美聯社
癌症病患服用的化療藥物檔案照。美聯社
分享

共和黨民主黨
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「體制強暴了我」軍中性侵不斷 傳奇女飛官為何有苦難言？

2019-03-08 11:00

川普前私人律師控告川普集團 拖欠訴訟費

2019-03-08 09:42

稅務和銀行詐欺罪 川普前競選總幹事被判坐牢47個月

2019-03-08 08:40

全美大城首例！費城禁止無現金商店

2019-03-08 00:35

美參議員自爆 從軍時遭性侵

2019-03-08 00:12

人口普查+公民身分調查 又一聯邦法官打回票

2019-03-07 19:58

參院表決緊急命令 共和黨4人恐倒戈 川普疾呼團結

2019-03-07 19:58

美國陸軍疏失 中俄移民新兵個資外洩故鄉親人恐遭迫害

2019-03-07 18:18

「每月都有D日」 共和黨議員：移民大軍像諾曼第登陸

2019-03-07 17:29

民主黨國會4聽證會 向國安部長詰問川普移民政策

2019-03-07 17:24

人口普查局向國安部索移民個資 包含敏感資料

2019-03-07 17:07

美貿易逆差8913億創新高 川普遭打臉？不能全怪他

2019-03-07 17:05

「推特稅」8年將屆 金山添福？添禍？

2019-03-07 16:56

《金山人語》矽谷食客度小月？

2019-03-07 16:24

交通事故頻傳 舊金山市長布里德要求整頓

2019-03-07 16:03

川普溫馨致電 幫垂死鐵粉「打氣」

2019-03-07 14:55

川普競選前 傳試圖掩蓋中學成績單

2019-03-07 14:54

美總統忙國家大事 仍抽空開支票「遮醜」

2019-03-07 14:54

連任與否 川普認關鍵在股市、經濟

2019-03-07 14:53

川普收禮清單洋洋灑灑 習近平致贈瓷器最值錢

2019-03-07 14:34

新州共和黨男議員戴珍珠項鍊抗反槍 惹議

2019-03-07 14:20

美參議員自爆軍中遭性侵 不信任體制「像被再次強暴」

2019-03-07 14:13

川普傳聲筒 民主黨拒福斯新聞辦初選辯論

2019-03-07 13:16

全美10大宜居城 中西部3市入榜

2019-03-07 13:03

美參議員自爆軍中遭性侵 體系回應像「再次強暴我」

2019-03-07 08:44

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 13:36
看更多

熱門文章

歐洲最新研究證實：吃「精液」能長壽 千萬別浪費啊！

2019-03-07 23:52

為求增大陰莖 鑽石大亨心臟病發死命喪手術台

2019-03-07 13:57

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

2019-03-08 09:06

CNN：新加坡擬向美購F35 跟中國大陸有什麼關係？

2019-03-07 15:11

川普把庫克錯叫成蘋果 庫克幽默反擊但非果粉看不到

2019-03-08 08:34

注意！到義大利五鄉地穿拖鞋 最高罰8.8萬元

2019-03-07 15:14

想成功？ 億萬富豪每天做這六件例行小事

2019-03-07 18:39

無尾熊性感照成名 將負責傳宗接代重任

2019-03-07 13:29

英王室社群小編出手 狂刪辱罵梅根留言

2019-03-07 23:17

影／美非裔男在自家庭院撿垃圾 竟遭路過員警握槍盤查

2019-03-07 18:02

全美大城首例！費城禁止無現金商店

2019-03-08 00:35

蘋果一半美國員工沒大學學歷 庫克引以為傲

2019-03-07 21:45

為何川普要中國簽協議又盼美股大漲 恐難兩全？

2019-03-08 00:35

年吸金1500億「酷MA萌」 中文名字改成熊本熊

2019-03-07 13:51

華爾街：「牛市」瀕臨危機

2019-03-08 03:05

分析：華為反擊控告 恐掀「逆火效應」

2019-03-07 12:23

消失的一頁找到了 愛因斯坦手稿完整重現

2019-03-07 17:48

川普打關稅戰 美國貿易赤字為何不減反增？

2019-03-07 13:51

銀行股價位便宜卻不受青睞？ 專家點出投資人不捧場原因

2019-03-07 18:21

道瓊重挫逾200點 ECB下修成長展望添疑慮

2019-03-08 07:02

反制美國圍堵 華為設3大戰線

2019-03-08 00:21

觀察站／川普打貿易戰 為何擋不住赤字？

2019-03-07 14:28

美國國家公園步道石塊 驚見恐龍腳印

2019-03-07 22:39

歐盟嘆無力回天 梅伊脫歐協議恐再大敗

2019-03-07 14:33

【重磅快評】川金會破局後 金正恩在想甚麼？

2019-03-08 09:21

「體制強暴了我」軍中性侵不斷 傳奇女飛官為何有苦難言？

2019-03-08 11:00

大陸30歲世代如何進軍海外炒房？ 全靠這類網站搞定

2019-03-07 20:56

實體錢包來日不多了！ 剩這2大障礙尚待克服

2019-03-07 17:53

電影效果太強 隕石比想像中堅硬

2019-03-07 16:20

反擊！華為控告美國政府違憲 北京當局支持

2019-03-08 00:13

華為狀告美加 恐掀「逆火效應」

2019-03-08 00:44

歐洲央行轉向鴿派 年底前不升息

2019-03-08 03:05

孟晚舟引渡聽證「法理不常見」 開庭延到5月

2019-03-07 14:09

華為告美國 意在歐洲市場

2019-03-07 21:58

華為握有證據...美入侵伺服器

2019-03-08 02:57

華為：美涉入侵公司伺服器

2019-03-07 14:06

保護主義破功！美貿易逆差飆十年新高

2019-03-07 14:32

印度學者：中國疑與巴國恐怖組織勾結

2019-03-07 16:10

川普：美中貿易談判取得良好進展

2019-03-08 05:20

蘋果直搗高通地盤 將聘1,200研發人才

2019-03-08 03:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top