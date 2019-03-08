美馬里蘭州眾議會通過 允絕症病患獲醫療協助結束生命

2019-03-08 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國馬里蘭州州眾議會議員7日表決通過法案，允許絕症病人在醫生協助之下結束自己的生命。

州眾議會以74比66票通過本案，73位民主黨籍和1位共和黨籍議員投贊成表，25位民主黨籍和41位共和黨籍議員投反對表。

這項臨終醫療協助方案將允許經醫生鑒定壽命剩不到六個月的成人，可以取得終結生命的處方藥。醫師須證明病人有能力做此決定，而處方藥只能自行使用。支持者說，此案已包含防護機制。例如，病人必須提出三次請求，包括單獨與醫師討論一次。

此案接下來會送往州參議會，但支持和反對陣營均深刻辯論形成其個人觀點的親身經驗。

民主黨籍的州眾議會議員巴雷特（Sandy Bartlett）提起自己數年前接受乳癌治療，連呼吸都感到極端痛苦的經歷。巴雷特後來逐漸康復，但她知道許多人並沒有。她說：「如果事情不一樣，對我而言，而不是我愛的人，是我只剩痛苦的六個月可活，或者我被診斷患有絕症，沒剩多少時日，我不想要任何人逼我活在痛苦中。」

反對者則擔心，較年老脆弱的人可能容易接受別人施壓，要他們提早結束生命。

美國現在有七個州立法允許臨終醫療協助，分別是科羅拉多、夏威夷、蒙大拿、奧瑞岡、佛蒙特、華盛頓和加州，另外華府也允許。