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人口普查+公民身分調查 又一聯邦法官打回票

2019-03-07 19:58世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普政府打算在2020年人口普查時，詢問受訪對象是否具備美國公民身分，如今遭到第二名聯邦法官封殺。

位於加州的聯邦地區法院法官西柏格(Richard Seeborg)裁定，川普政府在人口普查問卷中，加問是否具有公民資格的問題，不僅違反行政法，還違反美國憲法；因為，如此一來政府便無法執行每隔10年就必須統計全美人口的法律規定。

在6日公布，長達126頁的判決書中，西柏格寫道：「簡而言之， 2020年人口普查加入公民身分詢問，將危害我們民主制度的重要基礎，而且這麼做只為了無法自圓其說的理由。」

川普政府想在人口普查詢問公民身分，先前已經遭到紐約的聯邦法院法官駁回，聯邦最高法院訂於今年4月23日審理此案。加州聯邦法院的最新判決，一般預料也會一路打到最高法院。

川普政府計畫在人口普查問卷當中加入的題目是：「此人是否為美國公民？」川普政府聲稱，司法部希望透過這個題目的答案，讓選舉權法(Voting Rights Act)條文更能具體落實，保障種族、語言的少數族裔免於遭受歧視。不過，紐約聯邦法院法官富爾曼(Jesse Furman)在判決書中指出，如此說詞根本是「騙人之詞」。

對於是否增設公民問題，聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)官員傾向於不希望納入這項提問，以免讓某些非公民的受訪者感到害怕，也可能使得某些公民不願意參加人口普查。

川普紐約美國公民
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