參院表決緊急命令 共和黨4人恐倒戈 川普疾呼團結

2019-03-07 19:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



國會參院即將就推翻川普總統國家緊急狀態命令投票；川普6日敦促共和黨造反派不要支持民主黨，投票推翻他引用緊急權力籌款在美墨邊界築牆的行動。

在參院進行表決，並預料將有四名共和黨參議員倒戈，與民主黨一起阻撓川普的行動之前，川普推文高呼「保持團結」。

民主黨指稱川普引用特別權力，推翻國會反對提供額外築牆經費的立場，踰越總統的權限。

民主黨雖在參院處於少數，可是得到四名共和黨員支持，可望以過半數通過已獲眾院通過的議案，推翻川普的緊急命令，並將使川普面對自己人扯後腿的尷尬局面。

不過，國會表決只有象徵意義，因為川普能否決國會通過的議案，而國會很難再取得絕對多數，推翻他的否決，使他能繼續獲得築牆經費。

川普推文否認這涉及總統越權的憲法問題，宣稱參議員正對「迫切需要的邊界安全和圍牆進行表決。我們國家正受到毒品、人口販子、各種罪犯入侵。這是這項表決的用意」。

國土安全部長尼爾森6日也為總統宣布緊急命令辯護，警告上個月非法入境移民創下幾年來的最高峰，未來幾個月還會惡化。

她向眾院國土安全委員會說，非法移民正在失控，並威脅公共安全和國家安全。

她說：「作為國安部長，我無法再向諸位保證進入美國的是誰。這是對國家安全的直接威脅。」